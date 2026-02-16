Representantes de 60 universidades de 15 países están en Medellín para seducir a estudiantes de 9, 10 y 11

Desde este lunes 16 y hasta el jueves 19 de febrero, Medellín es el escenario de una feria académica única en la ciudad. Bajo el nombre de International College Tour 2026, representantes de más de 60 universidades provenientes de 15 países aterrizaron en el Valle de Aburrá con el objetivo de captar el talento de los estudiantes de bachillerato (grados 9°, 10°, 11° y 12°) y mostrarles que el salón de clases puede estar en cualquier lugar del mundo. Puede leer: 1 de cada 3 estudiantes en Medellín se gradúa sin las habilidades básicas de comprensión lectora, ¿qué pasa? La iniciativa marca un hito en la ciudad al ser el resultado de la unión de cuatro colegios líderes en educación internacional: el Marymount, el Colegio Británico de Envigado, The Columbus School y el Colegio Cumbres. Cada día, la feria rota su sede entre estas instituciones, propiciando un contacto directo entre los estudiantes y los directores de admisiones de universidades de latitudes tan diversas como España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Australia, Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Más allá de Estados Unidos: la nueva brújula estudiantil

Si bien Estados Unidos sigue siendo un destino tradicional con instituciones como Arizona State University o Toledo University haciendo presencia, la feria ha revelado un cambio en los intereses de los jóvenes paisas y en las estrategias de reclutamiento global. Juliana Vásquez, vocera del evento, explicó que las dinámicas migratorias y los costos han diversificado el mapa. “Hay posibilidades de estudiar en universidades públicas en Europa desde 700 euros el año”, señaló Vásquez, destacando que el factor económico ya no es necesariamente una barrera infranqueable. Además, los beneficios migratorios están jugando un rol crucial en la toma de decisiones. Países como España o Francia se han vuelto muy atractivos no solo por el idioma o la cultura, sino por las facilidades para obtener residencia permanente o ciudadanía tras culminar los estudios y trabajar un tiempo determinado, una flexibilidad que contrasta con el endurecimiento de políticas en otras naciones como Estados Unidos o Australia.

¿Qué quieren estudiar los jóvenes de Medellín hoy?

La oferta académica que llegó a Medellín responde a una demanda cada vez más específica. Según los organizadores, España lidera las preferencias actuales con programas novedosos como “Gestión y Comunicación de la Moda”, una carrera que ha tenido un auge significativo al no encontrarse fácilmente en la oferta local. Asimismo, las carreras de negocios se mantienen como un clásico, pero comparten protagonismo con las industrias creativas y la hotelería y turismo, este último con una fuerte representación de las mejores escuelas de Suiza. Instituciones de renombre como el Instituto de Empresa (IE) de España y la Universidad Anáhuac de México también hacen parte de la delegación.

Medellín como ‘hub’ educativo