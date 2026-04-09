Así fueron las últimas horas del ganadero asesinado desde una Ducati en Envigado: era amigo del Zar de las Esmeraldas

Después de terminar su rutina de ejercicios en un reconocido gimnasio del Centro Comercial El Tesoro, el ganadero Henry Ocampo Suaza y su hija decidieron ir a Envigado, a un taller de electrodomésticos, para arreglar una licuadora. Cuando se bajó, sicarios que se movilizaban en motos de alta gama lo asesinaron.
Así fueron las últimas horas de este empresario, quien fue asesinado sobre las 12:30 de la tarde de este miércoles en la calle 37 sur con la carrera 45A, en el barrio Alcalá, de Envigado. Este empresario era el mejor amigo del fallecido Zar de las Esmeraldas, Jesús Hernando Sánchez Sierra, a quien asesinaron el 16 de abril del año pasado en Bogotá.
El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Sierra, explicó que “cuatro hombres en dos motos lo siguieron desde el centro comercial, luego de salir del gimnasio, y cuando llegaron a este establecimiento en Envigado ocurrió el acto de violencia”.