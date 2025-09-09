Petro nombró por primera vez “inspectora” en UdeA, ¿qué busca?

Por primera vez en décadas, la Universidad de Antioquia tendrá una inspectora in situ del Gobierno Nacional vigilando y reportando las acciones y las medidas que se toman en la alma máter que enfrenta un hueco financiero que cada vez se hace más grande: el faltante de liquidez para este resto de año es de cerca de $179.000 millones y en las propuestas del presupuesto para el próximo año se habla de recortes de hasta $100.000 millones.
Si bien la resolución del Ministerio de Educación que ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial en la Universidad es del pasado 29 de agosto, y desde la misma Universidad ya habían apelado esa resolución porque consideraban que tiene una “falsa motivación y desconoce la autonomía universitaria”, el viernes pasado ya el ministro Juan Daniel Rojas firmó la nueva resolución que deja designada como inspectora in situ a la funcionaria Angielly Paola Martínez Ruiz.