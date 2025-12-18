Condenan a cadena perpetua a anestesista francés por envenenar a 30 pacientes

La justicia francesa condenó este jueves a cadena perpetua a un anestesista por envenenar a 30 pacientes, de los cuales 12 perdieron la vida, en un presunto intento de desacreditar a sus compañeros de trabajo.
Frédéric Péchier, de 53 años, trabajaba como anestesista en dos clínicas de la ciudad oriental de Besanzón cuando, entre 2008 y 2017, los pacientes sufrieron paros cardíacos en circunstancias sospechosas.
Doce pacientes no pudieron ser reanimados. La víctima más joven, de cuatro años, murió durante una cirugía rutinaria de amígdalas. La más anciana tenía 89 años.