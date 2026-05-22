Mercedes vs. McLaren: así está el panorama para el GP de Canadá de Fórmula 1

El prodigio italiano Kimi Antonelli llegará este fin de semana al Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá bajo la presión de su compañero británico en Mercedes, George Russell, y de los McLaren del campeón del mundo Lando Norris y de Oscar Piastri. Aunque el piloto de 19 años ha ganado tres carreras seguidas (China, Japón y Miami) y Russell la primera de la temporada en Australia, el panorama para los Mercedes ahora parece menos ultrafavorable. McLaren, doble campeona del mundo de constructores en 2024 y 2025, puso fin a principios de mayo en Miami a la invencibilidad de la escudería alemana con un doblete en la carrera esprint, seguido el domingo por la segunda y tercera posiciones en el Gran Premio. “Nuestros rivales dieron un paso adelante en Miami y tenemos que responder”, advirtió el jefe de Mercedes, Toto Wolff, que llevará a Montreal “las primeras evoluciones del año” en el chasis y la aerodinámica de sus monoplazas de altísimo rendimiento. Pero el expiloto y empresario austríaco avisó en un comunicado que “el rendimiento solo lo es de verdad cuando se confirma en pista”. Sus bólidos tendrán la oportunidad de probar sus avances en la minicarrera de una hora del sábado y en el Gran Premio del domingo, de 70 vueltas de 4.361 km cada una, en el circuito Gilles-Villeneuve. La pista es muy apreciada por los pilotos debido a sus rectas, sus chicanas y sus curvas cerradas. La infraestructura fue construida hace medio siglo en una isla artificial de la ciudad más grande de Quebec.

La ambición de Russell

Con 100 puntos, Antonelli lidera la clasificación del campeonato mundial de pilotos, con 20 unidades de ventaja sobre su ambicioso y experimentado compañero de equipo, George Russell. Preguntado por sus expectativas para el domingo, Russell respondió que era “solo otra carrera”. “Miami fue obviamente un mal fin de semana, pero fue igual el año pasado y luego tuve un gran fin de semana en Montreal” con su victoria en 2025, dijo el británico, cuarto en la Capital del Sol. Frente a esto, McLaren se declaró “reanimada” tras sus actuaciones en Miami. La escudería con base en Londres proseguirá en Montreal con las mejoras en los monoplazas del británico Norris y del australiano Piastri. Segundo en el campeonato del mundo de constructores, Ferrari y sus pilotos, el siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, y el monegasco Charles Leclerc, se muestran, como de costumbre, más bien discretos sobre sus ambiciones y la evolución del coche. La Scuderia se alegra, sin embargo, de que el Gran Premio de Canadá sea “el más popular” entre los tifosi de todas las carreras en Norteamérica, donde también hay eventos en Miami, Austin, Las Vegas y México. Al elogiar la “magnífica atmósfera en la ciudad y alrededor de la pista”, el director de la escudería italiana, Frédéric Vasseur, advirtió, sin embargo, de la necesidad de que sus pilotos redoblen la atención.

Red Bull en puros

Última de las cuatro grandes escuderías, Red Bull está viviendo un inicio de temporada difícil, aunque levantó la cabeza en Miami gracias al quinto puesto de su superestrella, Max Verstappen. Pero el cuádruple campeón del mundo neerlandés se arremete desde hace meses contra el nuevo reglamento, que impuso motores híbridos y revolucionó la manera de pilotar un F1. Verstappen incluso amenaza con abandonar la disciplina reina del deporte del motor para pasarse a la resistencia. Y eso que el pasado fin de semana volvió muy decepcionado tras fallar en su apuesta de lograr una primera victoria en las 24 Horas de Nürburgring, en Alemania, con su Mercedes AMG en la categoría GT3. “Max está en el corazón del proyecto (...) Está implicado en todas nuestras decisiones estratégicas de futuro”, dijo recientemente a la AFP Laurent Mekies, director de Red Bull. Montreal será en cambio un escenario de nueva esperanza para el argentino Franco Colapinto, que en la Capital del Sol sumó por primera vez en la temporada al quedar en la séptima posición con su Alpine. “Sentimos alivio por las mejoras y por lo competitivo que fuimos en Miami. Todo el trabajo dio resultado y sumamos puntos con ambos autos (...). Eso nos da mucha más confianza para este fin de semana”, dijo el argentino. Destacó el carácter “old school (vieja escuela)” del circuito, marcado por los muros cercanos y su legado histórico en la Fórmula 1. “Me encanta manejar en estos circuitos, como los callejeros, porque dan más tensión y hay que estar más alerta todo el tiempo. Ahora sí arranca la temporada de circuitos que conozco y eso me va a ayudar también”, señaló.

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