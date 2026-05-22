Zozobra en el Suroeste antioqueño: un muerto tras combate entre ilegales; Ejército toma control de la zona

Un nuevo caso pone en alerta a las comunidades del Suroeste antioqueño, en esta oportunidad a quienes habitan en el municipio de Jericó, donde esta semana se registró un combate entre grupos al margen de la ley que dejó como saldo a una persona muerta.

Los hechos se presentaron en zona rural de esta localidad, en un sector conocido como Las Playas. Según lo expuesto en versiones preliminares, hubo un enfrentamiento entre miembros del Clan del Golfo y otro grupo conocido en dicha jurisdicción como Los Pachecos. El hombre que falleció, producto de los disparos, sería parte de esta última estructura. Por fortuna, nadie de la población civil resultó herido.

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Tras lo sucedido, tropas del Ejército llegaron a resguardar la zona para brindar seguridad a la comunidad en medio del conflicto. Si bien el hecho no trascendió, en el lugar aún hay presencia de las autoridades, quienes adelantan operativos de control para evitar más alteraciones al orden público.

El cuerpo del fallecido fue retirado del lugar y trasladado a Medicina Legal para ser identificado. Aún no se confirman las causas del combate entre ilegales, pero una de las hipótesis es que dicho enfrentamiento se produjo por la disputa del control territorial en este municipio del Suroeste antioqueño.