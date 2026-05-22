Gustavo Petro y Jota Pe Hernández no lograron una conciliación ante la Corte Suprema; así seguirá el pleito judicial

En la Corte Suprema se vieron la cara el presidente Gustavo Petro y uno de sus máximos opositores, Jonathan Pulido Hernández (conocido como Jota Pe Hernández) para resolver un pleito judicial que también implica a los representantes Lina Garrido y Miguel Polo Polo. No hubo conciliación entre las partes. El encuentro se llevó a cabo en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia este viernes, 22 de mayo. La audiencia que fue convocada por el magistrado César Reyes se extendió por más de dos horas y se desarrolló en un ambiente cordial. Lea también: Ministro Sanguino denunciará a congresistas por supuestos de llamados a “invasión” de EE. UU. y “afectar la soberanía del país” La diligencia contó con la presencia de Gustavo Petro que estuvo acompañado por su abogado, Alejandro Carranza. Por parte de los denunciados solo estuvo el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández. Los congresistas Lina Garrido y Miguel Polo Polo no estuvieron presentes.

¿Por qué Petro denunció a Jota Pe Hernández? Por publicaciones y declaraciones donde el senador vinculó al presidente con delitos y habló de una posible intervención extranjera. ¿Hubo conciliación entre Petro y Jota Pe? No. El senador se negó a retractarse y defendió sus declaraciones públicas. ¿Qué pasará ahora con el proceso? La Corte Suprema evaluará las pruebas para determinar si formula una acusación formal.

Esta citación se dio debido a la denuncia radicada a inicios del 2026 por parte del presidente a los tres congresistas. Esta es basada en publicaciones en la red social X y algunos comentarios públicos donde los congresistas vinculan al jefe de Estado con delitos como narcotráfico, fraude, traición y una presunta responsabilidad por muertes de soldados, policías y civiles.

Las denuncias son por delitos de injuria, calumnia, hostigamiento agravado, instigación a la guerra y menoscabo de la integridad nacional, estos últimos derivados de mensajes que sugerían una intervención de Estados Unidos en Colombia tras la captura de Nicolás Maduro y comentarios que tildaban al presidente de “extraditable”.

¿Por qué no hubo conciliación entre Jota Pe y Petro?

Debido a los señalamientos de los congresistas, el abogado de Petro, Carranza, buscaba una retractación pública de los legisladores para, según él, proteger la “institucionalidad y la soberanía nacional”. Para el jurista, un congresista no puede pedir que un poder extranjero intervenga en su país o se lleve al jefe de Estado. Respecto a eso, el senador Jota Pe se ratificó en todas sus declaraciones y negó haber cometido delito alguno. El congresista afirmó que no tenía intención de retractarse y sostuvo que sus acciones, incluyendo solicitudes a autoridades de Estados Unidos para investigar al mandatario, buscan demostrar que “nadie está por encima de la ley”. Siga leyendo: “Ahora Colombia no tiene para apagar los incendios propios”: Jota Pe Hernández a presidente Petro tras reducción del presupuesto a Bomberos Tras fracasar la conciliación, el camino queda abierto para que el proceso penal siga su curso. Ahora la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema deberá evaluar las pruebas y argumentos entregados por ambas partes durante el proceso. Además, deberá determinar si existen méritos suficientes para formular una acusación formal contra los congresistas.

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