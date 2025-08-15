Alerta en Antioquia por el “pharming”: jóvenes que se drogan con medicamentos para la tos

Las autoridades en varios municipios de Antioquia han lanzado una alarma por una creciente tendencia entre los jóvenes conocidos como “pharming”, que implica el abuso de jarabes y otros medicamentos para la tos, euforizantes y ansiolíticos, con fines no terapéuticos sino alucinógenos. Esta práctica, que ha ganado terreno en localidades como Yarumal y Turbo, preocupa a padres y autoridades de salud debido a los graves riesgos para la salud de los adolescentes.
