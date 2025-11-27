Los detalles del partido entre creadores de contenido de Colombia y EE. UU. que se jugará en el Estadio Tulio Ospina, en Bello

En el marco del partido que enfrentará a la Selección Colombiana de Creadores de Contenido con su similar de Estados Unidos, comenzará este viernes 28 de noviembre una previa antes del evento, en el Centro Comercial Parque Fabricato, donde se llevará a cabo un encuentro con medios y fanáticos a las 7:30 p.m. en la plazoleta principal.

Entre los asistentes estarán figuras como Yeferson Cossio y Sebastián Villalobos, quienes compartirán detalles sobre sus preparativos y expectativas para el partido que se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Tulio Ospina, en Bello.