Piden a Petro que devuelva a Savia Salud si está pensando en acabarla

Savia Salud otra vez está en un punto de quiebre. A poco de cumplirse tres años de la intervención ordenada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la EPS más importante del régimen subsidiado en el departamento nuevamente se está enfrentando al fantasma de su desaparición.
Las alarmas las encendió el propio presidente Petro la semana pasada, quien durante uno de sus consejos de ministros televisados le dio la orden a sus ministros de Salud y Hacienda de liquidar todas las EPS que estén “en quiebra”, señalando que su gobierno no estaría dispuesto a pagar las deudas de estas, calculadas en cerca de $50 billones por el mismo Ejecutivo.
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Además de la reiterada negativa del Congreso de tramitarle su reforma a la salud, Petro aseguró que la decisión también se tomaría luego de que la justicia –en este caso el Tribunal Administrativo de Antioquia– frenara en seco otro decreto con el que su gobierno quería trasladar unilateralmente y de manera forzada a millones de usuarios a la Nueva EPS, una de las que arrastra las crisis más severas.
“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, advirtió Petro.