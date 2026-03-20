Crisis en la Nueva EPS: Petro solicita salida de interventor de la entidad

El presidente de la República Gustavo Petro pidió la renuncia de Luis Óscar Gálvez como interventor de la Nueva EPS, en medio de la creciente crisis que enfrenta la entidad de salud más grande del país. La salida, revelada por medios como Caracol Radio y Blu Radio, marca el cuarto cambio en la dirección desde que la aseguradora fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024.
Conozca: Procuraduría confirmó que negligencia de la Nueva EPS causó la muerte de Kevin Acosta
Gálvez había asumido el cargo en noviembre de 2023, pero su gestión se vio rodeada de cuestionamientos, en especial por el deterioro financiero y operativo de la EPS. De hecho, la Procuraduría General de la Nación abrió recientemente una investigación contra varios interventores, incluido él, para establecer posibles responsabilidades en la crisis que hoy afecta la prestación del servicio de salud.
La situación de la Nueva EPS es crítica. Con más de 11 millones de afiliados, la entidad enfrenta un aumento acelerado de sus deudas, que pasaron de 6 billones de pesos en 2022 a cerca de 24 billones en la actualidad. A esto se suma un volumen superior a 120.000 tutelas sin resolver, lo que evidencia las fallas en la atención a los usuarios.