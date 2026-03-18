Amenazas y mentiras de Petro al querer liquidar EPS “quebradas”

Cinco meses que le quedan al Gobierno del presidente Gustavo Petro parecerán una eternidad para el sistema de salud. El más reciente anuncio del mandatario en ese sentido pone en vilo el futuro de, al menos, 24 millones de usuarios. Según dijo, las entidades promotoras de salud (EPS) que estén quebradas las van a liquidar.
En el Consejo de Ministros televisado de este lunes 16 de marzo, Petro les dijo a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Jaramillo, que todas las EPS “que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas: el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio”.
A esto, el jefe de Estado agregó que “depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas” y que “sería un suicidio” para el país “sacar $50 billones de deuda del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS”.
Sin embargo, liquidar aseguradoras toma meses y, según expertos consultados por este diario, suena más a la búsqueda de un efecto político en medio de la campaña electoral. Aún así, lo que genera en el sistema —así no pase más allá de un anuncio— enrarece aún más el ambiente de un sector marcado por las deudas, la indiferencia del Gobierno y la muerte de pacientes.
Nada más este martes la Procuraduría estableció que el fallecimiento de Kevin Acosta (de 7 años) ocurrió por negligencia de la Nueva EPS al no garantizar la entrega oportuna del medicamento preventivo para su hemofilia severa.
Según la investigación, la omisión médica se derivó de la falta de pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que dejó a la víctima sin atención asignada durante dos meses y que hoy mantiene en riesgo vital a otros 2000 pacientes en el país.
Entre tanto, críticos de estas decisiones señalan que es un mensaje que pretende “estatizar la salud de manera ilegal” y “una amenaza a los pacientes y a la institucionalidad colombiana”, como lo advirtió el exministro del sector Alejandro Gaviria (2012–2018).
En esta entrega, EL COLOMBIANO presenta qué es verdad y qué es mentira, y lo que debe saber como usuario del sistema a partir de este nuevo anuncio.