Plan para frenar piques en Las Palmas: van 12 muertos y casi 500 accidentes en un año

El anuncio del plan operativo interinstitucional se produjo a finales de enero de 2026, tras varias semanas de advertencias sobre el incremento de piques y carreras ilegales en la avenida Las Palmas, considerada una de las vías más peligrosas del valle de Aburrá por la combinación de alto flujo vehicular, pendientes pronunciadas y exceso de velocidad. La iniciativa es liderada por las secretarías de Movilidad de Medellín, Envigado y Rionegro, en articulación con la Concesión Túnel Aburrá Oriente y con acompañamiento del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana. El objetivo central es reducir la siniestralidad vial mediante intervenciones coordinadas en todo el corredor, evitando que los infractores se desplacen de un municipio a otro para eludir los controles.



Le puede interesar: Piques ilegales en vía al aeropuerto de Rionegro tienen en alerta a autoridades

Operativos relámpago y radares en todo el corredor

El plan contempla operativos conjuntos y permanentes, con controles «relámpago» apoyados en radares de velocidad, revisión técnica y documental de motocicletas de alto cilindraje y vigilancia específica de los puntos críticos donde se han concentrado los piques ilegales. Cada secretaría actuará dentro de su jurisdicción, pero en coordinación operativa y de información con las demás entidades. De acuerdo con la información oficial, uno de los ejes del dispositivo es el control a los piques y carreras ilegales, que en los últimos años han convertido determinados tramos de Las Palmas en un circuito improvisado, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana. Esta problemática no solo supone una amenaza para los participantes, sino también para otros usuarios de la vía y para los residentes de la zona, que han denunciado reiteradamente el ruido y las maniobras peligrosas.

Un corredor de alta siniestralidad y víctimas motociclistas

Las cifras recopiladas por las autoridades dan cuenta de la gravedad de la situación. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Concesión Túnel Aburrá Oriente, entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron 489 siniestros viales en la variante y la doble calzada Las Palmas, con un saldo de 302 motociclistas lesionados y 12 personas fallecidas. En Medellín, los registros georreferenciados indican que, en lo corrido de 2026, se han presentado cinco personas lesionadas por siniestros viales en el corredor de Las Palmas y ninguna víctima mortal. Pese a esta reducción, las autoridades mantienen la alerta por la persistencia de conductas de riesgo vinculadas a los piques y al exceso de velocidad. En el tramo correspondiente a Envigado, los motociclistas son el actor vial más afectado: solo en 2025 se registraron 208 motociclistas lesionados o involucrados como víctimas, lo que representa el 62,84 % del total de personas con lesiones en siniestros viales en esta jurisdicción. A ellos se suman acompañantes de moto y de vehículo, conductores, ciclistas y peatones, configurando un panorama en el que casi dos de cada tres víctimas son usuarios de motocicleta. En Rionegro, desde 2025 y hasta comienzos de 2026 se han impuesto 358 comparendos en este corredor, de los cuales 108 correspondieron a motociclistas, que representan más del 30 % de los infractores detectados. Además, este grupo concentra alrededor del 57 % de las víctimas por hechos de tránsito en el municipio. Las autoridades han identificado el sector de Sajonia, en la vereda Yarumal, como el punto con mayor índice de mortalidad dentro del territorio rionegrero.



Además: En video | Los peligrosos piques ya no solo son en Las Palmas: se trasladaron a la autopista Sur, en Medellín, y con motos de alta gama

Incremento de controles y resultados previos

El plan actual se apoya en una estrategia de control que viene intensificándose desde años anteriores. Solo en 2024, los operativos contra piques ilegales en Las Palmas dejaron 469 comparendos a motocicletas y 102 motos inmovilizadas, además de 16 comparendos y seis inmovilizaciones a vehículos. En 2025, las cifras aumentaron a 604 comparendos a motociclistas y 84 inmovilizaciones, en el marco de 137 operativos desarrollados por el Distrito de Medellín en este corredor. Estos dispositivos se suman a los 46 operativos realizados sobre Las Palmas durante el primer semestre de 2025, que, según la Secretaría de Movilidad de Medellín, contribuyeron a una reducción cercana al 7 % en el número de lesionados por choques en este tramo y a una disminución significativa de las muertes por incidentes de tránsito respecto al año anterior. Medios locales ya habían documentado, desde 2024, operativos coordinados en los que se llegó a sancionar a varios decenas de conductores y se inmovilizaron motos por falta de documentación o por participación en actividades de velocidad no autorizadas, en respuesta a denuncias de que los piques se realizaban en diferentes días de la semana. El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, ha subrayado que la finalidad del plan es proteger a todos los actores viales y erradicar prácticas que calificó de irresponsables. El responsable municipal explicó que se integrarán capacidades tecnológicas, técnicas y operativas para reforzar la presencia institucional en el corredor y que, además de las sanciones de tránsito, se prevé la activación de instancias administrativas y penales frente a personas identificadas que promuevan o lideren los piques ilegales, apoyándose en material probatorio obtenido, entre otros, en redes sociales.

Mensajes de las autoridades y llamado a la corresponsabilidad

Desde Rionegro, la secretaria de Movilidad, Laura Martínez Morales, ha insistido en que la seguridad vial trasciende las fronteras administrativas y que los corredores que conectan el Valle de San Nicolás con el Valle de Aburrá requieren un trabajo articulado y corresponsable. La dirigente ha señalado que el municipio aporta sus capacidades institucionales con un doble enfoque de control y de formación en cultura vial, centrada en el respeto a las normas y en la protección de la vida. Las autoridades locales y la Concesión Túnel Aburrá Oriente han reiterado el mensaje a la ciudadanía para que respete los límites de velocidad, evite maniobras peligrosas y atienda las indicaciones de los agentes de tránsito. En paralelo, el concesionario recuerda que la vía registra un volumen de tráfico superior a 2,8 millones de vehículos al año —unos 7.700 vehículos diarios—, lo que convierte cualquier comportamiento de riesgo en una amenaza para miles de usuarios. Con la entrada en vigor de este plan operativo conjunto, Medellín, Envigado y Rionegro buscan consolidar un cambio de tendencia en la seguridad vial de Las Palmas: reducir los siniestros, contener la práctica de piques y carreras ilegales y garantizar que este corredor estratégico funcione bajo parámetros de movilidad segura, amparado tanto en el control institucional como en la responsabilidad de los propios conductores.



Siga leyendo: En lo que terminan los “piques”: motociclista arrolló a un niño y a un adulto mayor en Manrique