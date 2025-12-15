El poema que Simón nunca pudo entregarle a Mariana: la historia de amor que deja el accidente en Remedios, Antioquia

Hay dolor y luto en Antioquia por la muerte de un conductor y 16 estudiantes de la institución educativa Liceo Antioqueño, del municipio de Bello, quienes disfrutaban de una excursión en Tolú (Sucre) por la culminación de sus estudios y que, de regreso, sufrieron un terrible accidente vial al precipitarse en un barranco en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el sector El Chispero.

Otras 20 personas resultaron heridas y fueron remitidas a centros asistenciales de municipios cercanos para ser evaluadas por médicos especialistas. En medio de esta tragedia, se han realizado algunos actos fúnebres para acompañar a las familias por la partida de estos jóvenes, quienes fueron hijos, amigos, hermanos, primos y alumnos de una institución que hoy se viste de negro.

Lea también: “No fue un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”: nueva versión del accidente donde murieron 16 estudiantes en Remedios

Simón García era el novio de Mariana Upegui Escobar, una de las jóvenes que falleció en el accidente y a quien esperaba con ilusión a su regreso del paseo. Simón le tenía preparada una sorpresa: había escrito un poema de amor que pretendía leerle en un momento especial para ambos, pero la noticia de su fallecimiento llegó antes de que pudiera recitarle aquellas líneas con las que buscaba expresarle sus más puros sentimientos.