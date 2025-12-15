Víctimas del accidente de bus en excursión de egresados del Liceo Antioqueño ya están en Medellín

Los cuerpos de las víctimas fatales que dejó la tragedia de la excursión del Liceo Antioqueño de Bello, ya están en Medellín, según lo pudo constatar EL COLOMBIANO.

Según señalaron las autoridades, los cuerpos de los 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el del conductor del autobus accidentado fueron trasladados cerca del atardecer por vía aérea hasta el Valle de Aburrá. De acuerdo con la información disponible, el traslado de los cuerpos se hizo cerca desde las 6:00 p.m., cuando estos fueron trasladados por la funeraria local hasta el aeropuerto de Segovia. Lea también: Habló empresa que organizó excursión que terminó en tragedia en Antioquia; esto dijo Allí fueron embarcados en helicópteros de la Policía que ya en horas de la noche de este domingo llegaron al aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Finalmente, desde el terminal aéreo medellinense se hizo el traslado por tierra desde la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe.

Se espera que tras las respectivas labores periciales por parte de Medicina Legal, los cuerpos sean entregados entre la tarde de este lunes y la mañana de este martes 16 de diciembre. Posteriormente, las familias decidirán si se hacen exequias individuales o colectivas.

De otro lado, la alcaldía de Bello informó que está presta a brindar todo el apoyo que requieran las familias, esto no solo incluye el respectivo apoyo psicológico dada la magnitud de la tragedia, sino también ayudas en caso de que las familias no tengan los recursos para realizar las honras fúnebres de sus jóvenes familiares accidentados.

El departamento arrancó la semana de luto luego de que en la madrugada de este domingo 14 de diciembre, el bus que transportaba a 36 jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitara por un barranco, dejando un saldo de 17 personas fallecidas y al menos 20 heridas. Entre los muertos están 16 estudiantes y el conductor del automotor. El accidente ocurrió hacia las 5:40 de la mañana en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el sector El Chispero. Según los primeros reportes, el automotor rodó cerca de 80 metros por un precipicio, por causas que aún están bajo investigación.

En el vehículo viajaban 37 personas, según informó Senior Prom Fest, el operador de servicios de fiestas y entretenimiento contratado para transportar a las personas que regresaban desde Tolú y Coveñas hacia Medellín, tras la excursión organizada por egresados de grado 11 de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello. Desde el colegio se aclaró que la salida no fue una actividad institucional y que fue organizada directamente por los estudiantes. El grupo había salido de Medellín el miércoles 10 de diciembre y esperaba retornar a la ciudad en la mañana de este domingo, cuando ocurrió el siniestro que hoy tiene inmerso en la consternación a todo el departamento.



Siga leyendo: Autoridades investigan extraña muerte de una mujer y un bebé en un carro tras choque en Bogotá Preguntas frecuentes sobre el tema: