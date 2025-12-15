x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Víctimas del accidente de bus en excursión de egresados del Liceo Antioqueño ya están en Medellín

El traslado se hizo por vía aérea desde Segovia hasta el aeropuerto Olaya Herrera. Se espera decisión sobre hacer exequias individuales o colectivas. Conozca los detalles logísticos del traslado, la fecha de la posible entrega de los cuerpos y el apoyo que la Alcaldía de Bello.

  • El trayecto inicial se dio por vía terrestre hasta una zona de Segovia en estos vehículos. FOTO: Santiago Olivares Tobón
    El trayecto inicial se dio por vía terrestre hasta una zona de Segovia en estos vehículos. FOTO: Santiago Olivares Tobón
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Los cuerpos de las víctimas fatales que dejó la tragedia de la excursión del Liceo Antioqueño de Bello, ya están en Medellín, según lo pudo constatar EL COLOMBIANO.

Según señalaron las autoridades, los cuerpos de los 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el del conductor del autobus accidentado fueron trasladados cerca del atardecer por vía aérea hasta el Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información disponible, el traslado de los cuerpos se hizo cerca desde las 6:00 p.m., cuando estos fueron trasladados por la funeraria local hasta el aeropuerto de Segovia.

Lea también: Habló empresa que organizó excursión que terminó en tragedia en Antioquia; esto dijo

Allí fueron embarcados en helicópteros de la Policía que ya en horas de la noche de este domingo llegaron al aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Finalmente, desde el terminal aéreo medellinense se hizo el traslado por tierra desde la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe.

Se espera que tras las respectivas labores periciales por parte de Medicina Legal, los cuerpos sean entregados entre la tarde de este lunes y la mañana de este martes 16 de diciembre. Posteriormente, las familias decidirán si se hacen exequias individuales o colectivas.

De otro lado, la alcaldía de Bello informó que está presta a brindar todo el apoyo que requieran las familias, esto no solo incluye el respectivo apoyo psicológico dada la magnitud de la tragedia, sino también ayudas en caso de que las familias no tengan los recursos para realizar las honras fúnebres de sus jóvenes familiares accidentados.

El departamento arrancó la semana de luto luego de que en la madrugada de este domingo 14 de diciembre, el bus que transportaba a 36 jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitara por un barranco, dejando un saldo de 17 personas fallecidas y al menos 20 heridas. Entre los muertos están 16 estudiantes y el conductor del automotor.

El accidente ocurrió hacia las 5:40 de la mañana en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el sector El Chispero. Según los primeros reportes, el automotor rodó cerca de 80 metros por un precipicio, por causas que aún están bajo investigación.

En el vehículo viajaban 37 personas, según informó Senior Prom Fest, el operador de servicios de fiestas y entretenimiento contratado para transportar a las personas que regresaban desde Tolú y Coveñas hacia Medellín, tras la excursión organizada por egresados de grado 11 de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello. Desde el colegio se aclaró que la salida no fue una actividad institucional y que fue organizada directamente por los estudiantes.

El grupo había salido de Medellín el miércoles 10 de diciembre y esperaba retornar a la ciudad en la mañana de este domingo, cuando ocurrió el siniestro que hoy tiene inmerso en la consternación a todo el departamento.

Siga leyendo: Autoridades investigan extraña muerte de una mujer y un bebé en un carro tras choque en Bogotá

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál fue la causa probable del accidente del bus según los primeros reportes?
Las autoridades están investigando la causa exacta. Los primeros reportes se centran en un posible fallo mecánico o un error humano por parte del conductor. El hecho de que el bus rodara 80 metros por un precipicio en la madrugada será clave para determinar la razón del siniestro.
¿Cuál es el estado de salud de los heridos del accidente de bus?
El accidente dejó al menos 20 personas heridas, la mayoría jóvenes egresados, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos en Remedios y Barrancabermeja. Se espera un nuevo parte médico oficial que detalle la gravedad de las lesiones y si han sido trasladados a Medellín.
¿Habrá algún acto de homenaje o duelo colectivo en Bello o Medellín por las víctimas?
Sí. La Alcaldía de Bello decretó luto en el municipio y ha ofrecido apoyo integral a las familias. Tras la entrega de los cuerpos por parte de Medicina Legal, se espera que las familias decidan si realizan exequias individuales o un homenaje colectivo que involucre al Liceo Antioqueño.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida