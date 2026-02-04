De la mano del ministro de Salud, María Eugenia Lopera conquistó la maquinaria política en Antioquia

De no ocurrir nada extraordinario en el próximo mes, el golpe político en Antioquia en las elecciones legislativas del 8 de marzo lo dará María Eugenia Lopera: la actual representante a la Cámara del Partido Liberal que saltó a la fama en abril del 2023 después de rebelarse en contra de su Partido y salvar con su voto en ese momento la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara. Aunque la reforma se cayó un año después en el Senado, Lopera se convirtió en una de las aliadas más importantes del gobierno Petro en el legislativo. La Comisión Séptima, a la que pertenece, y de la cual fue presidenta entre 2023 y 2024, es la puerta de entrada de los proyectos de ley relacionados con temas sociales, laborales y de salud. Es decir, que es el primer examen que han tenido que aprobar las reformas más importantes para el Gobierno Nacional. Puede leer: CNE determina que Iván Cepeda no podrá participar en consulta de izquierda: “Voy a primera vuelta”, anuncia el candidato Por la trascendencia y polémica de estas reformas, en la comisión los votos siempre estuvieron divididos y se definieron por pequeñas diferencias, y ahí estuvo siempre Lopera —quien llegó al Congreso de la mano del exsenador Julián Bedoya— inclinando la balanza a favor de las propuestas del Gobierno.

Ahora Lopera aspira al Senado y hace campaña con recursos que parecen inagotables: tiene vallas, publicidad y apoyos políticos por todas las subregiones del departamento, incluso en algunas donde el gobierno local es de otra corriente política; tiene candidatos a la Cámara haciéndole campaña por todo el país y ha hecho correrías con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, como si fuese una integrante más del Gobierno, prometiendo millonadas en hospitales, ambulancias e infraestructura médica de las que por ahora no se tiene noticia. “En las campañas uno aprende a identificar qué es lo normal y lo atípico en una campaña. Hay gran cantidad de alcaldes apoyando esta candidatura sin importar el partido político. Es una cosa arrolladora, arrastrada por la promesa de construcción o de la dotación en el sector salud validadas por el ministro Jaramillo”, asegura un candidato al Senado con experiencia en este tipo de elecciones. En apenas cuatro años Lopera se convirtió en la candidata oficialista con más fuerza en el departamento, incluso por encima de los candidatos del Pacto Histórico. Y, en opinión de varios políticos veteranos, es quien lleva la batuta de la maquinaria política en Antioquia, por delante de cualquier otra facción del Partido Conservador o Liberal.

La campaña millonaria

No hay que escoger un destino específico en Antioquia para encontrarse en la carretera con el rostro de Lopera. Hace menos de dos meses, el 12 de enero, empezó oficialmente su campaña al Senado con el número 117 del Partido Liberal, y desde entonces ha recorrido sin descanso medio país. Lopera ha anunciado alianzas con, por lo menos, nueve candidatos a la Cámara en siete departamentos: en Antioquia su fórmula principal es Diver Franco, un administrador de empresas oriundo de Bello, novato en la política electoral, pero con experiencia como asistente personal de Julián Bedoya en el Congreso. En el Valle de Aburrá, a Lopera también le hace campaña el “cura” Néstor Restrepo, también de Bello, exsecretario de Salud de Antioquia y cercano al exgobernador Luis Pérez. Lopera además tiene candidatas en Caldas (Octavio Cardona y Mariana Grajales), Quindío (Sandra Aristizábal), Amazonas (Karina Bocanegra), Casanare (Hugo Archila), Chocó (Sandra Palacios) y Cauca (César Cristián Gómez). Todas ellas en los primeros lugares de sus respectivas listas. Un privilegio que suele estar reservado para los gamonales políticos más fuertes, los presidentes de los partidos o los caciques de antaño. “Cada uno de esos apoyos vale hasta $1.000 millones”, asegura otro candidato. Lopera no solo se metió en ese selecto grupo, sino que entró pisando tan fuerte que tiene a más de uno temblando.

La mano derecha de Jaramillo

Pero una campaña de ese tamaño no se construye en dos meses. Aunque es bien sabido que Lopera es la cara más visible del poder político de Julián Bedoya, eso no es suficiente para explicar su fenómeno. Para los candidatos consultados para este artículo, esa multitud de apoyos es sobre todo gracias a su cercanía con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En los últimos doce meses juntos visitaron, por lo menos, 14 municipios de Antioquia, y en cada uno de ellos hicieron millonarias promesas. Ella estuvo siempre sentada en la misma mesa del alcalde y del ministro. Por ejemplo, el 7 de junio del 2025 fueron a Marinilla y prometieron una nueva torre para el hospital y una sección dedicada a la salud mental. Ese mismo mes, la dupla Lopera-Jaramillo fue a Yolombó, Guarne, Santa Fe de Antioquia, Santa Bárbara, Ciudad Bolívar y Caldas. En Yolombó prometieron $83.000 millones para una nueva torre médica, $4.300 millones para equipos de biomedicina y $700 millones para una ambulancia y un carro de asistencia. En Guarne el compromiso fue de $35.000 millones. En julio siguieron los recorridos: fueron a Mutatá, Abejorral y San Juan de Urabá. En este último, prometieron un hospital: “Como gran regalo para este municipio insigne del Urabá más de $30.000 millones para la construcción del nuevo hospital que ha sido un sueño de todos sus habitantes”, escribió Lopera en Facebook. Pero ahí no terminaron los viajes: entre agosto y octubre del año pasado estuvieron también en Uramita, San Vicente Ferrer, Alejandría y Santo Domingo con el mismo guion. No obstante, hasta el cierre de este artículo, Lopera no había registrado ningún ingreso o gasto de su campaña en el portal Cuentas Claras. Le escribimos para que respondiera a las preguntas sobre los recursos de esta pero no nos ha respondido. Siga leyendo: Juntos pero no revueltos: pulso del uribismo y Creemos para las elecciones

Los orígenes y la carrera de Lopera