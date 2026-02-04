De la mano del ministro de Salud, María Eugenia Lopera conquistó la maquinaria política en Antioquia

De no ocurrir nada extraordinario en el próximo mes, el golpe político en Antioquia en las elecciones legislativas del 8 de marzo lo dará María Eugenia Lopera: la actual representante a la Cámara del Partido Liberal que saltó a la fama en abril del 2023 después de rebelarse en contra de su Partido y salvar con su voto en ese momento la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara.
Aunque la reforma se cayó un año después en el Senado, Lopera se convirtió en una de las aliadas más importantes del gobierno Petro en el legislativo. La Comisión Séptima, a la que pertenece, y de la cual fue presidenta entre 2023 y 2024, es la puerta de entrada de los proyectos de ley relacionados con temas sociales, laborales y de salud. Es decir, que es el primer examen que han tenido que aprobar las reformas más importantes para el Gobierno Nacional.
Puede leer: CNE determina que Iván Cepeda no podrá participar en consulta de izquierda: “Voy a primera vuelta”, anuncia el candidato
Por la trascendencia y polémica de estas reformas, en la comisión los votos siempre estuvieron divididos y se definieron por pequeñas diferencias, y ahí estuvo siempre Lopera —quien llegó al Congreso de la mano del exsenador Julián Bedoya— inclinando la balanza a favor de las propuestas del Gobierno.