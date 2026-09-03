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Gobierno denunciará a exminigualdad de Petro: no aparecen llaves de bodegas con mercancía por $16.800 millones

El anuncio fue hecho por Miller Soto, vocero de la Presidencia de Abelardo De la Espriella.

  • Luis Alfredo Acosta, exministro de Igualdad del gobierno Petro. Foto: tomada de video
    Luis Alfredo Acosta, exministro de Igualdad del gobierno Petro. Foto: tomada de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las llaves de unas bodegas que guardan mercancías de la DIAN avaluadas en $16.800 millones se convirtieron en uno de los motivos por los que el Gobierno anunció que llevará ante la justicia al exministro de Igualdad Luis Alfredo Acosta.

El señalamiento fue hecho por Miller Soto, vocero de la Presidencia, quien aseguró que el exfuncionario aún no ha entregado las llaves de los inmuebles, pese a que el Ministerio de Igualdad se encuentra en pleno proceso de liquidación.

“El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de dieciséis mil ochocientos millones de pesos en mercancías de la DIAN”, afirmó Soto durante una rueda de prensa.

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La revisión adelantada por el Gobierno puso la lupa también sobre los contratos suscritos durante los últimos meses de la entidad.

De acuerdo con Miller Soto, el análisis de la información registrada en Fonigualdad permitió identificar más de 60 contratos que calificó como “de última hora”, cuyo valor conjunto rondaría los $469.000 millones.

Hay que recordar que FonIgualdad era el brazo financiero y ejecutor del Ministerio de Igualdad y Equidad. Su nombre completo es Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y fue creado por ley para administrar y agilizar el presupuesto destinado a los programas sociales de esa cartera hoy en liquidación.

El Gobierno también encontró una elevada concentración de esos recursos. Según Soto, un solo contratista habría recibido contratos por más de $171.000 millones, pese a que durante el año anterior la ejecución de la inversión del ministerio apenas había alcanzado el 5%.

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Las autoridades ya llevaron esas observaciones a los organismos de control y a la Fiscalía. Soto aseguró que fueron presentadas 13 denuncias: seis de carácter penal, cinco disciplinarias y dos fiscales, relacionadas con las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión.

El hallazgo hace parte del proceso de cierre de una cartera que nació como una de las principales apuestas institucionales del gobierno de Gustavo Petro y que ahora se encuentra en liquidación.

Como parte del desmontaje, la administración de Abelardo de la Espriella eliminó los 40 cargos directivos correspondientes a la estructura de viceministerios.

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El Gobierno también anunció un nuevo destino para parte de los recursos que anteriormente estaban asociados al funcionamiento recurrente de la cartera: $20.000 millones anuales serán destinados a las familias afectadas por el terremoto.

Todo ocurre mientras avanza la liquidación del Ministerio de Igualdad, ordenada después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó la entidad y de que el Congreso no aprobara una nueva iniciativa para darle continuidad.

La cartera fue creada mediante la Ley 2281 de 2023 con la misión de coordinar políticas dirigidas a poblaciones históricamente discriminadas.

Sin embargo, en 2024 la Corte Constitucional tumbó esa norma por vicios de trámite, entre ellos la falta del aval fiscal requerido para la creación de una nueva entidad estatal.

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El tribunal aplazó los efectos de su decisión para permitir que el Congreso corrigiera los problemas de trámite. Ese intento no prosperó y, finalmente, el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026 ordenó la disolución y liquidación del ministerio.

Desde entonces, la entidad quedó limitada a las actuaciones indispensables para completar su cierre, mientras cientos de funcionarios enfrentan incertidumbre sobre su futuro laboral y el nuevo Gobierno revisa las decisiones administrativas y contractuales tomadas antes de la liquidación.

Demoras en pagos

En julio pasado, por ejemplo, varios trabajadores de ese ministerio denunciaron que no habían recibido el pago de honorarios y comisiones correspondientes a los últimos meses de trabajo.

Además del retraso en los desembolsos, denuncian que perdieron los canales oficiales para hacer seguimiento a sus cuentas de cobro tras la suspensión de los correos institucionales.

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Los testimonios de los trabajadores fueron recogidos por el periodista Ronny Suárez, quien los publicó en sus redes sociales.

Uno de los contratistas, que había trabajado en la Dirección para la Superación de la Pobreza y Territorios Excluidos, afirmó que todavía tenía pendientes los pagos de mayo y junio, además del reembolso de las comisiones derivadas de actividades realizadas en comunidades vulnerables.

Según relató, la situación había afectado gravemente sus finanzas familiares. “Esta falta de pago me ha arrastrado a una crisis económica. Soy padre/madre de tres hijos y, debido a este incumplimiento institucional, me encuentro atrasado en el pago del arriendo, los servicios públicos esenciales y obligaciones financieras”, expresó.

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También cuestionó que, mientras avanzaba el proceso de liquidación de la entidad, los contratistas hubieran perdido acceso a sus cuentas institucionales.

De acuerdo con su testimonio, los correos habían sido suspendidos el 21 de junio sin previo aviso, lo que había dificultado cualquier trámite o consulta sobre los pagos pendientes.

“Resulta doloroso e irónico que el ministerio que nació con la bandera de proteger a los excluidos, hoy excluya y vulnere el mínimo vital de quienes trabajamos por el país”, agregó, al hacer un llamado al Ministerio del Trabajo y a la firma liquidadora para que agilizaran los desembolsos.

Las quejas no habían sido aisladas. Otro excontratista, vinculado entre enero y junio de ese año, aseguró que todavía esperaba los pagos correspondientes a abril, mayo y junio.

Explicó que el primer honorario, correspondiente a enero, solo había sido consignado en julio de 2026, pese a que había radicado la cuenta meses antes.

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Según indicó, varios de sus compañeros atraviesan una situación similar. Afirmó que, aunque han intentado obtener información mediante llamadas, correos electrónicos e incluso visitas a la entidad, no han recibido respuestas claras sobre el estado de sus cuentas de cobro.

Otro de los testimonios señala que los inconvenientes con los pagos se presentaron durante toda la vigencia de los contratos. El exfuncionario aseguró que el proceso de revisión de las cuentas carecía de criterios uniformes y que cada funcionario solicitaba requisitos distintos antes de aprobarlas, lo que generaba constantes devoluciones y retrasos.

A ello se sumaba, según explicó, la obligación de asumir inicialmente los gastos de desplazamiento para cumplir las comisiones de trabajo en zonas apartadas del país. Esos recursos, que en algunos casos superaban los tres millones de pesos, solo eran reembolsados varios meses después.

El contratista afirmó que radicó las cuentas correspondientes a abril y mayo hace dos meses y que, hasta el 15 de julio, seguían sin ser pagadas. Sobre el cobro de junio, aseguró que ni él ni otros excontratistas han recibido instrucciones para presentarlo.

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“Desde entonces, no tenemos conocimiento alguno del estado de nuestras cuentas y no sabemos cómo radicar el mes de junio y ante quién”, señaló.

La situación ha causado algunas protestas en edificios públicos, y mantiene en vilo tanto a sindicatos como a contratistas independientes. El Gobierno, sin embargo, aún no da claridad.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el Gobierno llevará ante la justicia al exministro Luis Alfredo Acosta?
El Gobierno anunció acciones ante la justicia por presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la gestión del Ministerio de Igualdad, entre ellas la falta de entrega de las llaves de unas bodegas de la DIAN y cuestionamientos sobre contratos suscritos antes de la liquidación de la entidad.
¿Qué contienen las bodegas de la DIAN cuyas llaves no habría entregado Luis Alfredo Acosta?
Las bodegas almacenan mercancías de la DIAN avaluadas en aproximadamente $16.800 millones, según el vocero de la Presidencia, Miller Soto. La noticia no especifica qué tipo de mercancías se encuentran allí.
¿Cuántos contratos del Ministerio de Igualdad están bajo revisión y cuánto dinero involucran?
El Gobierno identificó más de 60 contratos que calificó como “de última hora”, con un valor conjunto cercano a $469.000 millones, según la revisión reportada por la Presidencia.
¿Cuánto dinero habría recibido un solo contratista del Ministerio de Igualdad?
Según Miller Soto, un mismo contratista habría recibido contratos por más de $171.000 millones. La noticia no identifica al contratista ni señala que exista una condena por estos contratos.
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