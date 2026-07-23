¡Los recuperaron! Policía devolvió vehículos robados por $1.180 millones en Antioquia

Las autoridades lograron recuperar siete vehículos y dos autopartes que habían sido reportados como robados en diferentes zonas de Antioquia, en una operación que permitió devolver los bienes a sus legítimos propietarios y afectar las finanzas de organizaciones criminales dedicadas al hurto y comercialización ilegal de automotores.

El resultado fue posible gracias al trabajo de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Automotores, que desarrollaron labores investigativas y operativos dentro de las estrategias denominadas Plan Focalizado y Plan Parqueadero.

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Entre los elementos recuperados se encuentran dos vehículos particulares, tres automotores de carga, dos motocicletas, además de un volco y un chasis, todos relacionados con casos de hurto registrados tanto en las carreteras del departamento como en municipios del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información oficial, los vehículos habían sido sustraídos por estructuras de delincuencia común organizada que operan bajo modalidades asociadas al multicrimen y posteriormente pretendían incorporarlos al mercado ilegal mediante diferentes mecanismos de comercialización.