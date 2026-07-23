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¡Los recuperaron! Policía devolvió vehículos robados por $1.180 millones en Antioquia

Siete vehículos y dos autopartes que habían sido hurtados por redes de delincuencia organizada regresaron a manos de sus propietarios tras un operativo de la Policía en el departamento.

  • Durante una ceremonia organizada por las autoridades, los propietarios recibieron nuevamente sus vehículos y autopartes. FOTO Policía Antioquia.
    Durante una ceremonia organizada por las autoridades, los propietarios recibieron nuevamente sus vehículos y autopartes. FOTO Policía Antioquia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las autoridades lograron recuperar siete vehículos y dos autopartes que habían sido reportados como robados en diferentes zonas de Antioquia, en una operación que permitió devolver los bienes a sus legítimos propietarios y afectar las finanzas de organizaciones criminales dedicadas al hurto y comercialización ilegal de automotores.

El resultado fue posible gracias al trabajo de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Automotores, que desarrollaron labores investigativas y operativos dentro de las estrategias denominadas Plan Focalizado y Plan Parqueadero.

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Entre los elementos recuperados se encuentran dos vehículos particulares, tres automotores de carga, dos motocicletas, además de un volco y un chasis, todos relacionados con casos de hurto registrados tanto en las carreteras del departamento como en municipios del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información oficial, los vehículos habían sido sustraídos por estructuras de delincuencia común organizada que operan bajo modalidades asociadas al multicrimen y posteriormente pretendían incorporarlos al mercado ilegal mediante diferentes mecanismos de comercialización.

Durante una ceremonia organizada por las autoridades, los propietarios recibieron nuevamente sus vehículos y autopartes. Varios de ellos expresaron su satisfacción por recuperar bienes que, en algunos casos, representaban su principal herramienta de trabajo o una importante inversión económica para sus familias.

La Policía señaló que, con esta recuperación, se evitó que bienes valorados en aproximadamente 1.180 millones de pesos terminaran siendo vendidos de manera ilegal, lo que representa una afectación directa a las rentas de las organizaciones dedicadas al hurto de automotores y al tráfico de autopartes.

Entérese: Desmantelan desguazadero de vehículos que intentaron camuflar como un parqueadero en el centro de Medellín

Las autoridades recordaron que este tipo de investigaciones hacen parte de una estrategia permanente para combatir las redes que alteran sistemas de identificación, comercializan vehículos robados o desmantelan automotores para vender sus piezas en el mercado negro.

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Finalmente, la institución reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inspección, control e investigación sobre vehículos y motocicletas en todo el departamento e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con el hurto de automotores o actividades sospechosas que afecten el patrimonio de los ciudadanos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos vehículos recuperó la Policía Nacional en Antioquia?
La Policía Nacional recuperó siete vehículos y dos autopartes que habían sido robados y posteriormente los entregó a sus legítimos propietarios.
¿Qué tipo de vehículos fueron recuperados?
Entre los bienes recuperados hay dos vehículos particulares, tres vehículos de carga, dos motocicletas, un volco y un chasis, que habían sido hurtados en diferentes sectores de Antioquia.
¿Dónde fueron robados los vehículos recuperados?
Los automotores fueron hurtados en distintos puntos de Antioquia y del Valle de Aburrá, donde operan estructuras dedicadas al robo y comercialización ilegal de vehículos.
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