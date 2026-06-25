Lujosa mansión del extinto Cartel de Medellín servirá para operaciones militares

Son 1.798 metros cuadrados construidos los que comprenden la mansión en El Poblado, que perteneció a las estructuras de los hermano Galeano y Moncada, antiguos capos del Cartel de Medellín, y que en manos del Gobierno Nacional le fue entregada al Gaula del Ejército.
Se trata de una casa campestre con garajes para más de cuatro carros, amplias zonas verdes y dos piscinas, ubicada en una zona exclusiva del sur de la capital antioqueña. La entrega del inmueble a la fuerza militar, la realizó la Sociedad de Activos Especiales (SAE).