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Lujosa mansión del extinto Cartel de Medellín servirá para operaciones militares

La propiedad, ubicada en un exclusivo sector de El Poblado, perteneció a las estructuras de los hermanos Galeano y Moncada, lideradas por capos cercanos a Pablo Escobar.

  • La casa campestre tiene amplias zonas verdes y piscinas. Está ubicada en una zona exclusiva de El Poblado. Foto: Cortesía
    La casa campestre tiene amplias zonas verdes y piscinas. Está ubicada en una zona exclusiva de El Poblado. Foto: Cortesía
  • La propiedad se encuentra en una zona de alta valorización y en la que los edificios le han quitado espacio a las casas. Foto: Cortesía
    La propiedad se encuentra en una zona de alta valorización y en la que los edificios le han quitado espacio a las casas. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 51 minutos
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Son 1.798 metros cuadrados construidos los que comprenden la mansión en El Poblado, que perteneció a las estructuras de los hermano Galeano y Moncada, antiguos capos del Cartel de Medellín, y que en manos del Gobierno Nacional le fue entregada al Gaula del Ejército.

Se trata de una casa campestre con garajes para más de cuatro carros, amplias zonas verdes y dos piscinas, ubicada en una zona exclusiva del sur de la capital antioqueña. La entrega del inmueble a la fuerza militar, la realizó la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La propiedad se encuentra en una zona de alta valorización y en la que los edificios le han quitado espacio a las casas. Foto: Cortesía
La propiedad se encuentra en una zona de alta valorización y en la que los edificios le han quitado espacio a las casas. Foto: Cortesía

“Estos predios estarán al servicio del país a través de ustedes, que los sabrán utilizar para prevenir y enfrentar los crímenes que afectan a las comunidades (...) podrán ser utilizados para beneficio del país, para evitar tantas extorsiones y hechos que afectan a la sociedad”, afirmó la directora de la entidad, Amelia Pérez Parra.

Según la Comisión de la Verdad, Gerardo “Kiko” Moncada y Fernando “El Negro” Galeano fueron dos de los socios y testaferros más poderosos de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín. Escobar los torturó, asesinó y desapareció a principios de julio de 1992 dentro de la cárcel La Catedral.

La entrega de la propiedad, considerada una pieza fundamental del poder financiero del Cartel de Medellín y estrechos colaboradores de Pablo Escobar, hace parte de un paquete en el que otros dos inmuebles, en Cali y Cúcuta, también fueron puestos a disposición del Gaula Militar.

Lea más: La SAE entregó otros 10 inmuebles en Antioquia para proyectos en favor de la niñez, el bienestar animal y el turismo

Según la SAE, los activos recuperados tienen un profundo valor simbólico, ya que todos estuvieron vinculados a estructuras criminales que durante décadas se acumularon mediante riqueza y economías ilícitas.

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