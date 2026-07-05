La tenían en costales: Policía incauta más de 100 kilos de marihuana en Bello

Con el fin de debilitar las economías ilegales que financian a las estructuras criminales, la Policía Metropolitana incautó 117 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en el municipio de Bello.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento presuntamente iba a ser distribuido en distintos sectores del norte del Valle de Aburrá.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio París, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre el cargue sospechoso de varios paquetes en un vehículo.

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Tras llegar al lugar, los uniformados inspeccionaron el automotor y hallaron tres costales con 234 paquetes de marihuana, cuyo peso total ascendía a aproximadamente 117 kilogramos, representando un importante golpe a las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo también fue incautado un teléfono celular, que será analizado para obtener información que permita identificar a los responsables del transporte de la droga, establecer la ruta del cargamento y determinar posibles nexos con organizaciones delincuenciales.