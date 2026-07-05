Desbordamiento del río Zamora deja cinco muertos, 38 heridos y 10 desaparecidos en Ecuador

Al menos cinco personas murieron, 38 resultaron heridas y otras 10 permanecen desaparecidas tras una avalancha y el desbordamiento del río Zamora registrados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 4 de julio de 2026 en el sector Cantzama, barrio Guadalupe, en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur de Ecuador. La emergencia fue provocada por las intensas lluvias que afectaron esa zona amazónica del país, según los reportes preliminares de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados.

La emergencia ocurrió en tres comunidades rurales de la ciudad de Zamora, ubicada a 448 kilómetros al sur de Quito, Ecuador, y cercana a la frontera con Perú. De acuerdo con la SNGR, entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad. Durante las primeras horas de la emergencia fueron rescatadas 48 personas, entre ellas 10 bomberos que habían quedado atrapados mientras participaban en las labores iniciales de socorro y que también hacen parte del grupo de lesionados.

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Continúan las labores de búsqueda y la atención a los damnificados

Los organismos de emergencia mantienen las operaciones para localizar a las personas desaparecidas. De acuerdo con información difundida por Ecuavisa, la creciente del río arrastró a varias personas cuando intentaban salir de sus viviendas. Entre las personas afectadas se encontraba la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi, quien fue arrastrada por la corriente junto con integrantes de su equipo de trabajo. En ese grupo, las autoridades confirmaron la muerte de 1 integrante del equipo de comunicación y de 1 miembro de su esquema de seguridad, mientras que un segundo comunicador permanece desaparecido. El jefe político de la provincia, que también hacía parte de la comitiva, fue localizado con lesiones. La respuesta a la emergencia es coordinada por un Puesto de Comando Unificado instalado en Piuntza, con la participación de los Cuerpos de Bomberos de Zamora y Yantzaza, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Como parte de la asistencia humanitaria, la SNGR movilizó kits de higiene, insumos para alojamientos temporales y personal técnico. Además, el Gobierno Provincial habilitó 1 albergue temporal en una unidad educativa y activó centros de acopio en 2 canchas deportivas del municipio de Zamora. El Ministerio de Salud instaló puntos de atención primaria para la población afectada, mientras el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial permanece en sesión permanente para coordinar las acciones de respuesta. Según los balances oficiales, la emergencia dejó 50 viviendas afectadas. Los reportes también indican afectaciones a decenas de familias; mientras algunas actualizaciones de la SNGR contabilizan 48 familias damnificadas, otros balances oficiales reportan 74 familias afectadas.

Daños en la infraestructura y pronóstico de más lluvias