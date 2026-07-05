Desbordamiento del río Zamora deja cinco muertos, 38 heridos y 10 desaparecidos en Ecuador

Al menos cinco personas murieron, 38 resultaron heridas y otras 10 permanecen desaparecidas tras una avalancha y el desbordamiento del río Zamora registrados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 4 de julio de 2026 en el sector Cantzama, barrio Guadalupe, en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur de Ecuador.
La emergencia fue provocada por las intensas lluvias que afectaron esa zona amazónica del país, según los reportes preliminares de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), mientras continúan las operaciones de búsqueda y atención a los damnificados.