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A la cárcel dos presuntos responsables del secuestro de un comerciante en Medellín

De acuerdo con la investigación, el comerciante viajó a Medellín tras ser citado para concretar la supuesta compra de unos terrenos destinados a la explotación minera en el sur del departamento de Bolívar.

  • Ambos fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos. FOTO Fiscalía.
    Ambos fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos. FOTO Fiscalía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, señalados de participar en el secuestro extorsivo de un comerciante oriundo de Cali, quien permaneció retenido durante siete días en una vivienda del barrio La Iguaná, en Medellín.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de que ambos fueran imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

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De acuerdo con la investigación, el comerciante viajó a Medellín el pasado 23 de junio tras ser citado para concretar la supuesta compra de unos terrenos destinados a la explotación minera en el sur del departamento de Bolívar.

Sin embargo, al llegar al punto acordado, fue abordado por varios hombres, quienes lo obligaron a subir a un vehículo de servicio público y lo trasladaron hasta un inmueble ubicado en el barrio La Iguaná, donde permaneció privado de la libertad.

Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, durante el cautiverio la víctima fue intimidada con armas de fuego y obligada a entregar sus pertenencias, avaluadas en cerca de 15 millones de pesos.

Paralelamente, sus familiares comenzaron a recibir llamadas extorsivas en las que los secuestradores exigían el pago de 800 millones de pesos a cambio de su liberación.

El comerciante permaneció secuestrado durante una semana, hasta que una operación conjunta entre la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional permitió ubicar el inmueble y rescatarlo sano y salvo.

En el procedimiento fueron capturados Castrillón Agudelo y Gallo Zuluaga, quienes, de acuerdo con las autoridades, serían los encargados de vigilar a la víctima mientras permanecía retenida.

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Durante el operativo, los investigadores también incautaron un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 milímetros.

Estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía y harán parte del proceso investigativo que busca establecer si existen más personas vinculadas con el secuestro y determinar la estructura criminal detrás del caso.

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