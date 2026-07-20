¿El Politécnico Jaime Isaza cederá terreno para mall en El Poblado? Rector aclaró el tema

La posibilidad de que parte del campus del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid fuera cedida para la construcción de un supuesto mall comercial en la estación Poblado del metro generó preocupación entre estudiantes y colectivos universitarios, luego de que en redes sociales circularan publicaciones en las que se advertía sobre una supuesta privatización de terrenos de la institución.
Sin embargo, el rector del Politécnico, Haver González Barrero, desmintió esa versión y aseguró que, hasta el momento, no existe ningún proyecto para construir un centro comercial dentro del campus, ni se ha contemplado ceder terrenos.
La polémica surgió tras una publicación de organizaciones estudiantiles que afirmaban que las autoridades locales impulsarían la entrega de una parte del campus para desarrollar un proyecto comercial asociado a la estación del metro. Eso despertó inquietud entre estudiantes, quienes manifestaron su rechazo ante una eventual reducción de los espacios universitarios.