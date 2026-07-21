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“Dimos en el blanco... y en el negro”: el momento incómodo entre Petro y Francia Márquez en discurso del presidente saliente

La reacción ocurrió cuando el mandatario hizo una referencia al color de piel de la funcionaria, en medio de un discurso marcado por la defensa de su Gobierno y las denuncias de fraude electoral.

  • La reacción de Francia Márquez durante el último discurso público de Gustavo Petro volvió a alimentar las versiones sobre el distanciamiento político entre ambos. FOTO: Colprensa, captura de video vía X @Ingeamanda
    La reacción de Francia Márquez durante el último discurso público de Gustavo Petro volvió a alimentar las versiones sobre el distanciamiento político entre ambos. FOTO: Colprensa, captura de video vía X @Ingeamanda
El Colombiano
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hace 3 horas
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El último discurso público del presidente saliente Gustavo Petro, pronunciado el 20 de julio desde el sur de Bogotá, no solo estuvo marcado por la defensa de su gestión y por sus reiteradas denuncias sobre un supuesto fraude electoral, sino también por un momento que volvió a centrar la atención en la relación con la vicepresidenta Francia Márquez.

Durante su intervención, Petro hizo un balance de las políticas sociales impulsadas por su administración y afirmó que estas habían beneficiado a distintos sectores de la población. Fue entonces cuando pronunció una frase que rápidamente generó reacciones.

Y dimos en el blanco... y en el negro... y en el indígena, porque este gabinete que ustedes ven aquí, con sus más y sus menos...”, expresó el mandatario mientras tocaba el hombro de la vicepresidenta.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron de inmediato la reacción de Márquez. La vicepresidenta dirigió una breve mirada hacia Petro y, segundos después, volvió la vista hacia otro lado, evitando mantener contacto visual. Además, permaneció con los puños cerrados y un gesto serio durante buena parte del discurso, una actitud que en redes sociales fue interpretada como una muestra de incomodidad.

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El episodio ocurrió cuando a Márquez le restan pocos días para concluir su periodo como vicepresidenta y volvió a alimentar las versiones sobre el deterioro de la relación política entre ambos dirigentes.

¿Cómo ha sido la relación entre Francia Márquez y Gustavo Petro?

Las tensiones entre Gustavo Petro y Francia Márquez comenzaron a hacerse evidentes desde febrero de 2025, cuando el presidente decidió retirarla de la dirección del Ministerio de Igualdad y dejarla únicamente en el cargo de vicepresidenta.

En ese momento, Petro manifestó inconformidad con los resultados alcanzados por la cartera y cuestionó el impacto que había tenido en las regiones del país.

Aunque meses después ambos aparecieron juntos en algunos eventos oficiales y hubo señales de acercamiento, las diferencias nunca desaparecieron del todo.

Conozca: Gobierno firmó decreto que da inicio a la liquidación del Ministerio de Igualdad, una de las principales apuestas de Petro

Uno de los momentos más recordados ocurrió en julio de 2025, cuando Márquez pronunció un discurso en Cali en el que denunció sentirse excluida dentro del propio Gobierno.

”¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea? Con narrativas que sirven de antesala para los explosivos o las balas”, afirmó entonces la vicepresidenta.

También aseguró que dentro del Ejecutivo existían dinámicas que limitaban la participación de ciertos sectores.

”Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz”, expresó en aquella ocasión.

Reclamos por falta de apoyo

Además de denunciar presuntas prácticas de exclusión y racismo, Francia Márquez manifestó durante su gestión que el Ministerio de Igualdad carecía del presupuesto y de las herramientas necesarias para ejecutar los programas que tenía a cargo.

Según explicó en varias oportunidades, esa falta de recursos redujo la capacidad de gestión de la entidad y dificultó el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del Gobierno.

Aunque posteriormente participaron juntos en actos oficiales, la distancia política volvió a quedar en evidencia durante el cierre de la administración.

Otro hecho que reflejó las diferencias fue la postura asumida tras la segunda vuelta presidencial. Mientras Petro insistió en denunciar un supuesto fraude electoral, Márquez reconoció públicamente la victoria del presidente electo Abelardo de la Espriella, marcando una diferencia frente al discurso del mandatario saliente.

El gesto captado durante el discurso del 20 de julio volvió a poner bajo la lupa una relación que comenzó como una de las principales apuestas políticas del Gobierno del Cambio, pero que terminó marcada por desencuentros y posiciones cada vez más distantes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Francia Márquez reaccionó durante el discurso de Gustavo Petro?
La vicepresidenta reaccionó después de que Gustavo Petro mencionara el color de piel de los integrantes de su gabinete y tocara su hombro mientras pronunciaba la frase.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Francia Márquez?
Durante su discurso afirmó: “Y dimos en el blanco... y en el negro... y en el indígena”, mientras hacía referencia a los miembros de su gabinete.
¿Desde cuándo están distanciados Gustavo Petro y Francia Márquez?
Las diferencias se hicieron públicas desde febrero de 2025, cuando Petro retiró a Márquez del Ministerio de Igualdad y la dejó únicamente como vicepresidenta.
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