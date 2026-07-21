¿De la Espriella podrá posesionarse en una guarnición militar? Estas son las dos proposiciones en el Congreso para que lo haga

Dos proposiciones fueron radicadas en la Cámara de Representantes para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar, idea que viene hablando desde hace varias semanas.

La primera fue firmada por la representante de Salvación Nacional, Carol Borda, y Simón Molina, de Creemos. Se trata de dos aliados cercanos de De la Espriella en el legislativo, ya que ambas colectividades se movieron por el presidente electo en campaña.

Salvación Nacional tiene una bancada de cinco congresistas (4 senadores y una representante) y Creemos de dos representantes, y son unos de los puentes clave del presidente electo con el Congreso.

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En el documento, revelado por Blu Radio, se ve la firma de decenas de congresistas que acompañan la iniciativa. Sin embargo, todavía no es claro que alcancen los votos y, de tenerlos, lo más probable es que no se cuente con la presencia del Pacto Histórico.

Al menos Iván Cepeda, jefe de la oposición en el Senado por haber perdido las elecciones contra De la Espriella, ya dijo que no irá, e insiste en declararse en “desobediencia civil” ante un gobierno entrante que considera “ilegítimo”.

En esa proposición se propone autorizar el traslado temporal de la sede del Congreso para que, “reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030”.

El Cauca ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado. Entre las problemáticas están los atentados con drones, la minería ilegal y, en general, la presencia de grupos como las disidencias de las Farc.

En ese sentido, la posesión allí no solo envía un mensaje político, sino que representa un reto logístico para garantizar la seguridad del presidente electo. También se había pensado en el Fuerte Militar Tolemaida en Nilo, Cundinamarca, a pocas horas de Bogotá en carro y a solo minutos por aire.