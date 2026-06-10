Robaban subsidios a víctimas del conflicto suplantando sus identidades: así operaba la red desarticulada en Antioquia

Durante años, una mujer desplazada por el conflicto armado recibió ayudas humanitarias del Estado para sostener a su familia. En septiembre de 2024, cuando fue a reclamar el subsidio que la Unidad para las Víctimas indicaba disponible desde el 27 de agosto, se encontró con una respuesta que no esperaba: el dinero ya había sido retirado. Según consta en la denuncia, el subsidio figuraba como cobrado desde el 1 de septiembre de ese año. Ella aseguraba no haber recibido un solo peso.
La investigación permitió identificar más de 240 eventos fraudulentos vinculados a una organización que, según la Fiscalía, accedía ilegalmente a sistemas informáticos, usaba registros biométricos ajenos y suplantaba identidades para retirar recursos antes de que los verdaderos beneficiarios llegaran a cobrarlos. El botín estimado supera los 116 millones de pesos.
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