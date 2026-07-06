Tiroteo en Envigado: presunto ladrón quedó herido tras disparar contra policías

Las autoridades de Envigado dieron detalles del tiroteo que se presentó este fin de semana en el centro del municipio y que dejó a un presunto ladrón en grave estado de salud.

Según la información difundida por la Secretaría de Seguridad local, en la madrugada del pasado sábado 4 de julio, una patrulla que se desplazaba por la zona centro del municipio fue abordada por un ciudadano, quien momentos antes había sido víctima de hurto de sus elementos personales y señaló al delincuente.

Tras el aviso a los uniformados, se inició una persecución hasta la carrera 41 del centro de Envigado. Allí el sospechoso, que tenía el rostro cubierto con una máscara, apuntó y disparó con un arma hechiza tipo escopeta contra los policías.

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Ante el ataque, los policías reaccionaron causándole por lo menos tres impactos al presunto ladrón.

Afortunadamente, el tiroteo no afectó a los uniformados y solo dejó daños en la patrulla policial que atendió el suceso.