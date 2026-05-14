Formulan cargos contra médica en Antioquia por presuntas fallas en caso de violación de una niña de 8 años

Una médica del Norte antioqueño está siendo procesada por la Procuraduría por presuntamente haber cometido errores en un caso de violación perpetrado contra una niña de 8 años. El suceso se remonta al 16 de febrero de este año, cuando en zona rural del municipio de Angostura la menor de edad iba para su colegio y fue interceptada por un hombre. Lea también: ¡Aberrante! Hasta transmisión de violaciones en vivo hacía red de pornografía infantil que cayó en Medellín Según reportó en su momento el Departamento de Policía Antioquia, la menor habría sido abusada por un hombre de 62 años. La violación se hizo pública cuando la familia de la menor acudió a las autoridades y la llevó hasta el hospital del municipio en busca de atención clínica, en donde personal médico confirmó encontrar señales de abuso.

Uno de los hechos que en aquella ocasión llamó la atención fue que las mismas autoridades señalaron que el presunto responsable fue retenido por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, agrupación que tiene influencia en gran parte de esa subregión del departamento. “Tenemos la verificación que se hace primariamente por parte de una de las familiares de esta jovencita, quien informó que había sido presuntamente abusada por un señor de 62 años en zona rural del municipio de Angostura”, reseñó entonces el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del departamento de Policía Antioquia. Siga leyendo: Por antecedentes psiquiátricos, queda en libertad el hombre que propinó brutal golpiza a mujer en hotel de Medellín “Inmediatamente fue llevada a un centro médico y la persona que la valora destaca realmente que sí se evidencia un hecho de abuso sexual”, agregó el uniformado.

A tres meses de lo ocurrido, el Ministerio Público revisó el caso y encontró que una médica que atendió el caso presuntamente no habría cumplido con los protocolos establecidos para estos casos. “Al parecer, no habría activado de manera inmediata el protocolo respectivo para notificar a las autoridades competentes, ni aplicado el manual de cadena de custodia para la preservación de elementos materiales probatorios y evidencia física establecidos en el Código de Procedimiento Penal (art. 255), con lo que pudo afectar la función pública, la administración de justicia y los derechos de la menor”, informó el ente disciplinario en un comunicado. Tras la formulación de cargos, que comprenden una presunta falta calificada como grave, la Procuraduría señaló que continuará con el proceso disciplinario para determinar si la médica de ese hospital público es responsable o no. Continúe leyendo: Nuevas revelaciones en caso Epstein: publican nota de suicidio y detalles de su visita a Colombia en 2002

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