Formulan cargos contra médica en Antioquia por presuntas fallas en caso de violación de una niña de 8 años

Una médica del Norte antioqueño está siendo procesada por la Procuraduría por presuntamente haber cometido errores en un caso de violación perpetrado contra una niña de 8 años.
El suceso se remonta al 16 de febrero de este año, cuando en zona rural del municipio de Angostura la menor de edad iba para su colegio y fue interceptada por un hombre.
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Según reportó en su momento el Departamento de Policía Antioquia, la menor habría sido abusada por un hombre de 62 años.
La violación se hizo pública cuando la familia de la menor acudió a las autoridades y la llevó hasta el hospital del municipio en busca de atención clínica, en donde personal médico confirmó encontrar señales de abuso.