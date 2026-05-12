Policía anunció proceso contra uniformado que disparó contra perro en Rionegro, Antioquia

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que “la institución aperturó de forma inmediata una investigación disciplinaria para el esclarecimiento, de acuerdo a lo establecido por la ley”.

Tras la muerte de un perro en un procedimiento policial en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, la Policía Antioquia se pronunció sobre los hechos y tomó como principal medida que se abrirá un proceso contra el uniformado que disparó contra este can, que pertenecía a un habitante de calle.

Así mismo, luego de que el uniformado que habría disparado contra este perro, de raza potencialmente peligrosa, tuvo que ser remitido a un centro asistencial para ser valorado por las mordeduras generadas por el animal.

Luego de esto, el policía deberá responder ante la justicia de la institución, donde se tomarían decisiones administrativas en contra del mismo, en caso tal de establecerse el uso desmedido de la fuerza en este procedimiento.

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“La Policía Nacional reitera su compromiso por el respeto por la vida y el bienestar de los animales como seres sintientes. Así mismo se analizará el uso proporcionado y racional de la fuerza, de acuerdo con la ley y los reglamentos interno”, señaló el coronel Muñoz.

Esta decisión de la Policía Antioquia se tomó luego de que al mediodía del pasado lunes un agente de la Policía Antioquia le disparara a un perro de una raza potencialmente peligrosa, en el marco del procedimiento realizado en el barrio La Convención, casco urbano de esta localidad.

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Todo comenzó cuando un habitante de calle, propietario del canino llamado Tigre, al parecer estuviera intimidando con un machete a las personas que estaban transitando por este sector, por lo que se instauraron las denuncias correspondientes.

Cuando iban a proceder a su captura, el canino habría comenzado a atacar a algunas personas y al uniformado, quien en su reacción optó por dispararle al canino como parte de su defensa, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos.