Operación de Puerto Antioquia reduciría costos logísticos en un 50%

La inauguración de Puerto Antioquia, prevista para el 1 de noviembre de 2025 en Turbo, Antioquia, marcará un punto de inflexión para el noroccidente de Antioquia y el país. Y entre los impactos que desde ya proyectan expertos, la optimización de costos logísticos es uno de los más determinantes. Así lo señaló la docente de Negocios Internacionales de la Universidad de Medellín, Erika Janet Guisao Giraldo.
Según el docente, la operación de Puerto Antioquia “contribuirá a agilizar las operaciones de importación y exportación y fortalecerá toda la cadena de abastecimiento: transporte terrestre, operaciones portuarias, empresas de montacargas y otros actores vinculados a la logística”, señaló.
De acuerdo con la académica e investigadora, la importancia de Puerto Antioquia va más allá del comercio internacional. Agrega que uno de los beneficios más destacados será la reducción significativa en tiempos y costos logísticos. En comparación con puertos como Cartagena o Buenaventura, Puerto Antioquia permitirá recortes de hasta 398 km desde Bogotá y 263 km desde Medellín.