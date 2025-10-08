Lágrimas y alegría: Néiser Villarreal rompió sequía de más de medio año sin marcar gol en triunfo de Colombia, ¿cuánto tiempo tardó?

Después de marcar el segundo gol de la Selección Colombia en la victoria 3-1 contra Sudáfrica en los octavos de final del Mundial sub-20 que se juega en Chile, Néiser Villarreal lloró. Las lágrimas llegaron después de sacar, casi con rabia, el grito de gol que tenía contenido en su garganta desde el 16 de febrero del 2025, cuando anotó su último gol.
Esa celebración llegó en el estadio José Antonio Anzoátegui de La Cruz, ciudad de Venezuela donde el seleccionado nacional enfrentó a Uruguay en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano sub-20 que se realizó a inicios de este año. Aquel día, Néiser marcó el primer tanto del elenco cafetero, que se impuso 1-3.