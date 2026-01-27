x

Puerto Antioquia: cuarta prueba terminó con éxito y ya se firmó convenio clave: ¿qué falta para su estreno?

El primer puerto de Urabá finalizó exitosamente sus pruebas operativas con un cuarto buque y suscribió un convenio para asegurar la logística del comercio internacional. Aún falta un permiso clave.

    Puerto Antioquia realizó con éxito maniobras de prueba con contenedores vacíos, como parte de los ejercicios operativos controlados orientados a validar la preparación para su operación. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Puerto Antioquia dios dos nuevos pasos para abrir su muelle al comercio internacional. En los últimos días no solo culminó las maniobras de su cuarto buque de prueba, sino que dejó listo el convenio logístico con la Policía Antinarcóticos, requisito clave para entrar en operación.

Lea acá: ¿Habrá suficiente carga para los 5 puertos que se proyectan en Urabá?

Durante las maniobras técnicas de la más reciente prueba técnica se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas logísticos, tecnológicos y de seguridad, así como el control marítimo y la coordinación con diversas instituciones. Con este cuarto ejercicio, el proyecto evaluó los requerimientos necesarios para garantizar una operación segura y eficiente bajo la normativa vigente.

¿Qué falta entonces para que comience la operación? Actualmente, el terminal se encuentra a la espera de la habilitación de puerto de comercio exterior por parte del Ministerio de Transporte para iniciar formalmente sus operaciones comerciales.

¿En qué consiste el convenio entre Puerto Antioquia y la Policía Antinarcóticos?

En un paso decisivo para su consolidación internacional, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y Puerto Antioquia firmaron un convenio estratégico de cooperación. El acuerdo fue suscrito por el Brigadier General Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos, y Alejandro Costa Posada, presidente de la sociedad portuaria. Esta alianza busca blindar el comercio exterior en el Golfo de Urabá, previniendo la contaminación de la carga y asegurando la integridad de la cadena logística de exportación.

Le puede interesar: Segundo puerto en el Urabá antioqueño arrancaría obras en 2026: ¿dónde se hará y cuándo se abriría?

El convenio estipula un trabajo articulado para realizar controles en las zonas primarias aduaneras, enfocándose en evitar el envío de sustancias estupefacientes y drogas sintéticas.

Según destacó Sánchez Silvestre, este esfuerzo conjunto permitirá que los empresarios se sientan seguros al exportar sus productos a través de este terminal.

Por su parte, Alejandro Costa Posada calificó el momento como un cambio histórico que impulsará la competitividad de Colombia en los mercados globales.

¿Cómo se harán los controles policiales en Puerto Antioquia?

Para ejecutar estas labores de vigilancia, la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario y Aeroportuario Urabá dispondrá de 67 funcionarios altamente capacitados en la zona del terminal. El dispositivo de seguridad incluye equipos técnicos y humanos especializados, tales como inspectores de control portuario, grupos operativos para planes diferenciales y una unidad canina dedicada a la detección de sustancias ilícitas. Las actividades abarcarán desde el análisis de riesgo y selectividad de carga hasta la inspección detallada de buques y contenedores.

En el ámbito tecnológico, Puerto Antioquia ha integrado un modelo avanzado que utiliza dos escáneres vehiculares de rayos X dotados con inteligencia artificial. Este sistema permite analizar la carga de forma no intrusiva, detectando anomalías en cuestión de segundos.

La información es transmitida a Centros de Operaciones en Bogotá y en el puerto, permitiendo activar protocolos de respuesta con la Policía, la DIAN y la Armada Nacional en un tiempo de entre 3 y 5 minutos. Además, la sociedad portuaria proveerá la infraestructura necesaria para estas funciones, incluyendo oficinas, bodegas, áreas de alojamiento para los uniformados y caniles para el descanso de los caninos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Puerto Antioquia ya está operando?
No. El proyecto culminó pruebas técnicas y firmó convenios clave, pero aún espera la habilitación oficial del Ministerio de Transporte para iniciar operaciones comerciales.
¿Por qué es clave el convenio con la Policía Antinarcóticos?
Porque garantiza controles permanentes contra la contaminación de carga con drogas, requisito fundamental para exportaciones seguras y certificadas.
¿Cuántos funcionarios habrá en el control portuario?
La Policía Antinarcóticos dispondrá de 67 uniformados especializados, además de unidades caninas y equipos técnicos avanzados.
