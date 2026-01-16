Con todas las de la ley: Puerto Antioquia recibió certificación para operar internacionalmente como Puerto Seguro

Después de las primeras y exitosas pruebas que se llevaron a cabo en Puerto Antioquia a finales de 2025 e inicios de 2026, no paran las buenas noticias: la Dirección Marítima de Colombia (Dimar) lo acreditó para funcionar como Puerto Seguro, lo que quiere decir que cumple con todos los requisitos para iniciar operaciones de comercio internacional.
Según el comunicado en el que se anunció este gran hito, la certificación corresponde a la Declaración de Cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP / ISPS), que adopta la Organización Marítima Internacional (OMI).
“Más que para Puerto Antioquia, este es un logro para la región. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido certificados como un puerto de nivel uno, con capacidad para recibir naves de cualquier parte del mundo y garantizar una operación segura. Pero el verdadero significado está en que, con el acompañamiento de la Dimar, llevamos más de un año preparando las competencias de la región para asegurar que este sea un puerto de nivel uno manejado, operado y dirigido por personal de Urabá”, destacó Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia.