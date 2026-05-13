¿Por qué es improbable que en el Urabá antioqueño construyan un puerto espacial? Dos científicos explican

Ubicar en el Urabá antioqueño una plataforma desde la cual se lancen cohetes al espacio sonaría como una idea improbable hasta hace pocos días. Sin embargo, desde la tarde del pasado martes, lo que era un escenario traído de los cabellos, se convirtió en una posibilidad.
La discusión inició en las redes sociales, luego de que el empresario Elon Musk, propietario de SpaceX, dijera estar buscando lugares en el mundo en dónde construir plataformas de lanzamiento para su sistema Starship, el mismo con el que se pretende hacer misiones a la Luna y Marte.
En contexto: Elon Musk busca puntos para construir puertos espaciales y el gobernador de Antioquia le propuso Urabá: ¿es viable?
El anuncio fue una reacción en cadena a un rumor que se esparció en Estados Unidos, según el cual SpaceX estaba embarcada en una compra masiva de tierras en Luisiana para esa actividad. La compañía no solo no desmintió esas informaciones, sino que Musk advirtió que su búsqueda de tierras no se reducía a Norteamérica.
“¡SpaceX está considerando varias ubicaciones a nivel nacional e internacional para construir los puertos espaciales más avanzados del mundo!”, dijo.