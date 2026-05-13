Uribe y Paloma denuncian presiones de ELN y disidencias para votar por Cepeda y el candidato respondió

En medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales, crecen las denuncias sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales en distintas regiones del Cauca. El expresidente Álvaro Uribe aseguró ayer que estructuras del ELN y disidencias de las Farc estarían obligando a comunidades rurales a votar supuestamente por el candidato Iván Cepeda.
A través de sus redes sociales, el exsenador afirmó haber recibido reportes desde municipios del norte y sur del Cauca, donde hombres armados estarían interfiriendo directamente en el proceso electoral y condicionando el voto de campesinos y habitantes de zonas apartadas.
“El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, señaló el exmandatario. Según la denuncia, las presiones también involucrarían a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, consideradas dos de las facciones más fuertes bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Los señalamientos se concentran especialmente en áreas rurales de Santander de Quilichao, en veredas como Vilachí, La Chapa, Tres Quebradas y el corregimiento de Tequilichá. Uribe aseguró incluso que algunos grupos armados estarían controlando el manejo de las actas electorales.
A lo dicho por Uribe, Cepeda contestó anoche que “es un despropósito decir que quien gane las elecciones en Colombia lo hará por presión de grupos armados sobre el electorado” y que el expresidente “en todo él miente y desfigura la realidad”.