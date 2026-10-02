Así pasó alias Terry de hacer inteligencia a articular homicidios para el Clan del Golfo

En medio de una ofensiva del Ejército en el suroeste antioqueño fue abatido Cristian Camilo Chavarría Tapias, quien en el mundo criminal era conocido con el alias de Terry o Kleiner y acumulaba más de cinco años dentro de estructuras ilegales de esta subregión del departamento.

En la vereda La Selva, zona rural del municipio de Jericó, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, adscritas a la Séptima División del Ejército Nacional, sostuvieron combates con un grupo de insurgentes que al parecer planeaban acciones contra la fuerza pública y civiles. En medio de los enfrentamientos resultó muerto alias Terry, además de otros dos presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Alias Terry o Kleiner es señalado por las autoridades como cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y acumulaba más de cinco años de recorrido en estructuras criminales del Nordeste y Suroeste antioqueño.

Su ingreso al mundo criminal, según las autoridades, se dio en el 2021 haciendo labores de recolección de información e inteligencia criminal sobre la fuerza pública y la comunidad. También se encargaba de vigilar a la población civil para impedir que denunciaran las actividades delictivas ante las autoridades.

Tras un año haciendo tareas de inteligencia, fue ascendido a cabecilla de zona dentro de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle. Ahora tendría el rol de recolectar los recursos financieros provenientes de las economías ilícitas de la región.

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Como cabecilla de zona, alias Terry logró consolidar el dominio militar y financiero del Clan del Golfo en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. También comandó misiones armadas encargadas de expandir la influencia del Clan del Golfo desde las subregiones del Norte y Suroeste de Antioquia.

Este señalado criminal era para las autoridades quien dirigía el cobro sistemático de cuotas extorsivas a comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros informales.

Asimismo, para mantener el control sobre la comunidad y neutralizar posibles informantes, recurría a desplazamientos forzados y a actos de extrema violencia.