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Así pasó alias Terry de hacer inteligencia a articular homicidios para el Clan del Golfo

El cabecilla de la estructura Edwin Román Velásquez Valle fue abatido en Jericó, Antioquia, por el Ejército. Este es su prontuario.

  • Alias Terry acumulaba cinco años en estructuras al margen de la ley. Fotos: @ABDELAESPRIELLA
    Alias Terry acumulaba cinco años en estructuras al margen de la ley. Fotos: @ABDELAESPRIELLA
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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En medio de una ofensiva del Ejército en el suroeste antioqueño fue abatido Cristian Camilo Chavarría Tapias, quien en el mundo criminal era conocido con el alias de Terry o Kleiner y acumulaba más de cinco años dentro de estructuras ilegales de esta subregión del departamento.

En la vereda La Selva, zona rural del municipio de Jericó, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, adscritas a la Séptima División del Ejército Nacional, sostuvieron combates con un grupo de insurgentes que al parecer planeaban acciones contra la fuerza pública y civiles. En medio de los enfrentamientos resultó muerto alias Terry, además de otros dos presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Alias Terry o Kleiner es señalado por las autoridades como cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y acumulaba más de cinco años de recorrido en estructuras criminales del Nordeste y Suroeste antioqueño.

Su ingreso al mundo criminal, según las autoridades, se dio en el 2021 haciendo labores de recolección de información e inteligencia criminal sobre la fuerza pública y la comunidad. También se encargaba de vigilar a la población civil para impedir que denunciaran las actividades delictivas ante las autoridades.

Tras un año haciendo tareas de inteligencia, fue ascendido a cabecilla de zona dentro de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle. Ahora tendría el rol de recolectar los recursos financieros provenientes de las economías ilícitas de la región.

Lea también: Gran ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo dejó un cabecilla muerto en Jericó

Como cabecilla de zona, alias Terry logró consolidar el dominio militar y financiero del Clan del Golfo en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. También comandó misiones armadas encargadas de expandir la influencia del Clan del Golfo desde las subregiones del Norte y Suroeste de Antioquia.

Este señalado criminal era para las autoridades quien dirigía el cobro sistemático de cuotas extorsivas a comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros informales.

Asimismo, para mantener el control sobre la comunidad y neutralizar posibles informantes, recurría a desplazamientos forzados y a actos de extrema violencia.

Durante los cinco años que estuvo al mando de esta subestructura del Clan del Golfo, a Chavarría Tapias se le vincula como presunto articulador y autor material de homicidios como el de Andrés Felipe Herrera Quiroz, un reconocido exfutbolista y líder deportivo asesinado en el casco urbano de Jardín, Antioquia.

A este cabecilla también se le involucra en el homicidio perpetrado el 23 de febrero de 2026 de Juan Camilo Restrepo Días, también en Jardín.

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Alias Terry habría participado en homicidios de miembros de otras bandas criminales por el control de corredores estratégicos para el tráfico e influencia delictiva en el Suroeste de Antioquia y otras subregiones, como el homicidio de alias Machicha, asesinado el 5 de febrero de 2026 en el corregimiento de Santa Rita (Ituango).

Además de estos delitos, informes de las autoridades lo vinculan a otros actos atroces como la decapitación de víctimas.

Siga leyendo: Golpe contra el crimen: capturan a 30 miembros de bandas del Suroeste y del Occidente de Antioquia

Preguntas y respuestas

¿Quién era alias Terry o Kleiner, abatido en Jericó, Antioquia?
Alias Terry o Kleiner era identificado por las autoridades como cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo y llevaba más de cinco años vinculado a estructuras criminales del Nordeste y Suroeste antioqueño.
¿En qué municipios tenía presencia alias Terry y qué actividades realizaba?
Según las autoridades, alias Terry ejercía control militar y financiero del Clan del Golfo en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. También estaría involucrado en extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros informales.
¿Qué papel tenía alias Terry dentro del Clan del Golfo?
Según las autoridades, inicialmente realizaba labores de información e inteligencia criminal. Después fue ascendido a cabecilla de zona y habría quedado encargado de recolectar recursos de economías ilícitas, además de dirigir acciones armadas y extorsiones en varias zonas de Antioquia.
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