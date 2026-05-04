Un rayo incendió y destruyó dos viviendas en Sabanalarga, Antioquia

Los habitantes del corregimiento El Oro, en zona rural de Sabanalarga, vivieron momentos de angustia luego de que una descarga eléctrica provocara un incendio que consumió por completo dos viviendas. El rayo impactó en el sector conocido como La Gruta y de inmediato las llamas que se propagaron rápidamente por las estructuras, sin dar tiempo a una reacción efectiva para controlar el fuego.

Las familias afectadas perdieron sus casas, enseres y pertenencias. Hasta el momento, no se reportan heridos ni víctimas fatales. Videos difundidos en redes sociales muestran las viviendas envueltas en llamas mientras vecinos intentaban hacer algo frente al avance del fuego.

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EL COLOMBIANO consultó al alcalde César Cuadros para conocer las medidas de apoyo a las familias, pero no obtuvo respuesta.

Este hecho se suma a una serie de eventos asociados a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que se han registrado en el departamento en los últimos días. En Medellín, por ejemplo, se han reportado decenas la caída de hasta 73 rayos en tan solo 50 minutos durante recientes aguaceros, lo que evidencia la intensidad de la actividad climática en la región.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a tomar precauciones durante tormentas eléctricas, especialmente en zonas rurales donde las viviendas pueden ser más vulnerables a este tipo de fenómenos.