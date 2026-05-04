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Panspermia: la teoría científica que reescribe el Génesis y da otra mirada al origen de la vida

La idea de que seres vivos simples puedan viajar por el espacio y sembrar vida allí donde caen, ha intrigado al ser humano desde la antigüedad.

  • ¿Pudo la vida llegar a la Tierra a bordo de un meteorito marciano? Algunos científicos apuestan por probar que es factible para pasar de la mera especulación a la ciencia. Foto Sinc
    ¿Pudo la vida llegar a la Tierra a bordo de un meteorito marciano? Algunos científicos apuestan por probar que es factible para pasar de la mera especulación a la ciencia. Foto Sinc
hace 1 hora
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Hace 2 500 años, Anaxágoras habló de las semillas de la vida lloviendo del cielo para germinar en la tierra. Estas palabras del filósofo griego se consideran la primera referencia histórica de un concepto cuya versión actual comenzó a moldearse en el siglo XIX: la panspermia, o propagación de la vida por el universo mediante gérmenes que se dispersan a través del espacio.

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La idea ha sido tan atractiva para la ciencia ficción como dudosa para la ciencia real, pero no faltan estudios que indagan en ello. Un nuevo trabajo pasa una prueba para una de las preguntas más intrigantes: ¿pudo la vida llegar a la Tierra importada desde Marte?

La idea de la vida procedente del espacio es tan obvia que no solo se manejó en la antigua Grecia, sino también en Egipto e India. Pero después de la antigüedad clásica, la panspermia cayó en un hiato durante siglos, cuando la noción de otros mundos habitados se convirtió en algo peligroso según los cánones del pensamiento medieval cristiano. La idea se reavivó durante la Ilustración con el hallazgo de los microbios y con el debate sobre la vida extraterrestre, defendida por pensadores y por astrónomos, entre ellos Christiaan Huygens.

En el siglo XVIII el francés Benoît de Maillet propuso que la vida viajaba por el espacio en forma de semillas, y en el XIX los meteoritos se identificaron claramente como de procedencia extraterrestre. A ello se sumó la refutación de la generación espontánea por Louis Pasteur y otros: si la vida no surgía de la nada y la evolución descrita por Charles Darwin no resolvía su origen, ¿por qué no pudo llegar desde algún lugar externo a la Tierra?

Esta fue la propuesta del botánico y médico alemán Hermann Richter, para quien la vida existía desde siempre en el universo y había llegado a la Tierra de algún otro lugar a bordo de meteoritos. La de Richter fue la primera hipótesis racional moderna de la panspermia, consolidada gracias al apoyo entusiasta de otros científicos como Lord Kelvin en Reino Unido. A esta panspermia basada en rocas, o litopanspermia, el químico sueco Svante Arrhenius sumó en 1903 otra modalidad, la radiopanspermia: esporas que se desplazan por el espacio empujadas por la presión de la radiación estelar.

En su versión moderna, la panspermia ha sobrevivido gracias a sus dos principales impulsores, el astrónomo británico Fred Hoyle y su pupilo y colaborador, Chandra Wickramasinghe. Pero en 1973 la panspermia recibió un espaldarazo inesperado en su versión más osada: el codescubridor de la estructura del ADN y Nobel Francis Crick y el químico Leslie Orgel publicaron un artículo defendiendo que la vida en la Tierra surgió por panspermia dirigida, la siembra deliberada por parte de alguna especie alienígena avanzada.

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La propuesta de Crick y Orgel partía de un enigma derivado de los hallazgos en biología molecular: si las proteínas nacían del material genético (ADN y ARN), pero a su vez este nacía de aquellas (enzimas catalizadoras), ¿dónde comenzaba el círculo?

Era el clásico problema de la gallina y el huevo. Los dos científicos proponían que la abiogénesis, vida a partir de no-vida, debía de haberse producido en “otros tipos de planeta” donde existiera “un mineral o compuesto de importancia catalítica crucial” capaz de iniciar el proceso. Desde allí, habría sido “deliberadamente transmitida a la Tierra por seres inteligentes”.

Años después, un nuevo hallazgo rompía ese círculo: el descubrimiento de que el ARN podía actuar como catalizador por sí mismo sin la intervención de proteínas. En 1993, Orgel y Crick escribían que “el problema de la gallina y el huevo [...] podría resolverse si, temprano en la evolución de la vida, los ácidos nucleicos actuaron como catalizadores”. Así, el ARN pudo formarse espontáneamente y replicarse a sí mismo, sirviendo a un tiempo como huevo y gallina. Crick y Orgel no volvieron a mencionar panspermias ni sociedades alienígenas.

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