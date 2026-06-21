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Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez felicitan a De la Espriella por su victoria en la segunda vuelta

El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín celebraron los resultados de las elecciones presidenciales e hicieron un llamado a De la Espriella para construir una agenda de trabajo conjunto para la región.

  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. FOTO: Camilo Suárez
    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 4 horas
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitaron a Abelardo De la Espriella por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con los datos del preconteo de la Registraduría, con el 99,65% de las mesas informadas, el abogado había vencido con el 12.921.702 votos, equivalentes al 49,65 %, mientras Cepeda ocupó el segundo lugar con 12.673.392, equivalentes al 48,70%.

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El primero en pronunciarse fue el gobernador de Antioquia, quien a través de sus redes sociales felicitó tanto a De la Espriella como a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

¡Antioquia resistió y Colombia se salvó! Felicitaciones al presidente Abelardo De la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo. En esta tierra no pega el comunismo. Desde Antioquia deseamos sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir los destinos de Colombia. Que Dios los ilumine en cada decisión”, expresó el mandatario seccional.

Rendón hizo un llamado a De la Espriella a construir una estrategia de trabajo conjunta para implementar políticas en materia de seguridad, salud, vivienda, energía y autonomía territorial.

“Antioquia está lista para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional: será más fácil sacar adelante a Colombia con el concurso de sus regiones. Nuestro reconocimiento al trabajo de la Registraduría Nacional”, agregó

De igual forma, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó sus felicitaciones a De la Espriella y expresó igualmente su disposición a trabajar en equipo.

El mandatario distrital enfatizó además en hacer un llamado a gobernar para todo el país y trabajar por la unidad.

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“Desde Medellín, toda nuestra disposición para trabajar juntos y sacar adelante los proyectos para la gente. Abelardo tuvo un gran respaldo en Medellín y Antioquia, y José Manuel es un paisa más. Esta es una ciudad llena de gente buena, trabajadora, con ganas de salir adelante, y que nunca perdió la fe en Colombia”, expresó.

“Es momento de dejar atrás el odio, la división y la confrontación permanente. La gente quiere resultados, seguridad, oportunidades reales y vivir mejor. En Medellín nos recuperamos de un terrible desastre y hoy miramos con optimismo hacia el futuro. Sé que lo mismo pasará en Colombia”, dijo.

Aquí seguiremos sacando a nuestro país adelante desde las regiones, esta vez de la mano de dos mandatarios que trabajarán con los alcaldes y los gobernadores. Siento mucho optimismo”, agregó el mandatario local.

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Preguntas y respuestas

¿Con cuántos votos ganó Abelardo De la Espriella la presidencia de Colombia?
Con el 99,65% del preconteo oficial de la Registraduría, Abelardo De la Espriella obtuvo 12.921.702 votos (49,65%), derrotando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por una diferencia de 248.310 sufragios.
¿Quién es el nuevo vicepresidente electo de Colombia en 2026?
El virtual nuevo vicepresidente de Colombia es José Manuel Restrepo, exfórmula de De la Espriella. Restrepo aporta un fuerte perfil técnico y de manejo del Estado gracias a su experiencia previa como ministro de Hacienda y de Comercio.
¿Qué propuestas le hizo el gobernador de Antioquia al nuevo presidente electo?
El gobernador Andrés Julián Rendón propuso construir una estrategia coordinada con el Gobierno Nacional basada en la autonomía de las regiones, la seguridad democrática, infraestructura en vivienda, salud y proyectos de energía.
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