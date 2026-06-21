Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez felicitan a De la Espriella por su victoria en la segunda vuelta

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, felicitaron a Abelardo De la Espriella por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con los datos del preconteo de la Registraduría, con el 99,65% de las mesas informadas, el abogado había vencido con el 12.921.702 votos, equivalentes al 49,65 %, mientras Cepeda ocupó el segundo lugar con 12.673.392, equivalentes al 48,70%.

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El primero en pronunciarse fue el gobernador de Antioquia, quien a través de sus redes sociales felicitó tanto a De la Espriella como a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“¡Antioquia resistió y Colombia se salvó! Felicitaciones al presidente Abelardo De la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo. En esta tierra no pega el comunismo. Desde Antioquia deseamos sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir los destinos de Colombia. Que Dios los ilumine en cada decisión”, expresó el mandatario seccional.