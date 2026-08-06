Él es Juan Camilo Mesa, el paisa que cultivó una de las mejores orquídeas de la Feria de las Flores 2026

La semi alba, una variante de la orquídea nacional, Cattleya trianae, enamoró a Juan Camilo Mesa cuando solo era un niño. Esta planta de pétalos blancos y labelo morado —el pétalo que está en el centro de la flor— hacía parte de la pequeña colección de orquídeas de su abuela paterna, Maruja.
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Décadas después, ese flechazo, que se convirtió en un hobby y luego en una vocación, dio como fruto la orquídea blanca con centro amarillo que fue elegida como una de las mejores de Florecer, la exhibición de orquídeas más importante del país, que se realiza cada año en el Jardín Botánico de Medellín, en el marco de la Feria de las Flores.
La de Juan Camilo es una Miltoniopsis roezlii, más conocida como flor pensamiento, cultivada en Orquídeas del Astillero, la finca familiar ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado. Para obtenerla, cuenta, utilizaron dos híbridos diferentes de Miltoniopsis, un género que se distingue por sus colores intensos y por las numerosas manchas en sus pétalos.
“Lo especial es que tiene una forma muy superior a la de otras de su misma especie y, además, es una variante albina, por lo que su color es mucho más raro. Esa combinación entre una flor de altísima calidad y una coloración poco común es lo que la hizo destacar frente a las demás plantas con las que compitió en esta ocasión”, explica.