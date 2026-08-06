Él es Juan Camilo Mesa, el paisa que cultivó una de las mejores orquídeas de la Feria de las Flores 2026

La semi alba, una variante de la orquídea nacional, Cattleya trianae, enamoró a Juan Camilo Mesa cuando solo era un niño. Esta planta de pétalos blancos y labelo morado —el pétalo que está en el centro de la flor— hacía parte de la pequeña colección de orquídeas de su abuela paterna, Maruja. Lea: La historia del Cadillac 1959 que rescataron en Estados Unidos y rodará en desfile de la Feria de las Flores Décadas después, ese flechazo, que se convirtió en un hobby y luego en una vocación, dio como fruto la orquídea blanca con centro amarillo que fue elegida como una de las mejores de Florecer, la exhibición de orquídeas más importante del país, que se realiza cada año en el Jardín Botánico de Medellín, en el marco de la Feria de las Flores. La de Juan Camilo es una Miltoniopsis roezlii, más conocida como flor pensamiento, cultivada en Orquídeas del Astillero, la finca familiar ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado. Para obtenerla, cuenta, utilizaron dos híbridos diferentes de Miltoniopsis, un género que se distingue por sus colores intensos y por las numerosas manchas en sus pétalos. “Lo especial es que tiene una forma muy superior a la de otras de su misma especie y, además, es una variante albina, por lo que su color es mucho más raro. Esa combinación entre una flor de altísima calidad y una coloración poco común es lo que la hizo destacar frente a las demás plantas con las que compitió en esta ocasión”, explica.

En Florecer, que estará abierta hasta el 9 de agosto, hay más de 2.500 orquídeas, distribuidas en 350 variedades, cultivadas por 35 asociaciones y productores de diferentes regiones de Colombia. Como ocurre en cada edición, un día antes de la apertura, un panel de jurados evalúa las flores que harán parte de la exhibición. Juan Carlos Sanín, director de la Sociedad Colombiana de Orquideología, una de las organizadoras del evento, cuenta que este año participaron más de 120 jurados para analizar alrededor de 1.200 plantas inscritas, distribuidas en unos 80 grupos. A partir de ahí comienza el proceso de evaluación. Los expertos califican la forma de la flor, que otorga 30 puntos; la cantidad de flores, 20; el tamaño, 10; el color, otros 20; el hábito de la inflorescencia —es decir, la orientación y distribución de las flores—, 15; y la sustancia y textura, cinco puntos.

La de Juan Camilo ganó como la mejor Miltoniopsis roezlii, pero además de esta flor, en la finca de su familia, ubicada a 2.150 metros sobre el nivel del mar, hay entre 2.000 y 15.000 plantas, correspondientes a cerca de 800 variedades diferentes, cultivadas por pura tradición. Antes de contagiarlo a él, la enfermedad por las orquídeas le pegó a su papá, Carlos, quien decidió ampliar la colección que había iniciado su abuela. Años después compró la finca donde esa pasión terminó por estallar. Uno de los propósitos de tener un lugar así era crear su propio híbrido, una flor que nace del cruce entre dos especies o variedades diferentes. Para germinar, una orquídea necesita asociarse con un hongo llamado micorriza, y esa relación es muy específica para cada especie. Por eso, cuando se obtiene una semilla, no se puede sembrar directamente en la tierra o en un sustrato, porque muy pocas, o casi ninguna, logran salir adelante. Le puede interesar: ¿Busca un plan cerca de Medellín? Conozca ocho pueblos para visitar, con rutas, costos y qué hacer en cada uno Como explica Mesa, las semillas se llevan a un laboratorio, donde se prepara un medio de cultivo: una especie de gelatina con los nutrientes necesarios para que puedan desarrollarse. Todo el proceso de germinación ocurre allí y tarda entre un año y medio y dos años. Después, las plántulas pasan al invernadero para completar su crecimiento hasta la floración. Desde la polinización hasta que las semillas maduran y pueden llevarse al laboratorio transcurren entre siete y ocho meses. Luego viene el proceso de cultivo in vitro, los repiques y el crecimiento de las plantas durante cerca de dos años. Cuando salen del laboratorio, todavía necesitan al menos tres años más en el invernadero para florecer por primera vez. Es decir, desde que una orquídea es una semilla hasta que da su primera flor pueden pasar entre cinco y siete años, dependiendo de la especie.

Aunque Orquídeas del Astillero solo participa en Florecer desde hace tres años, plantas cultivadas en sus tierras hacen parte de la exhibición desde hace más de dos décadas, los mismos años que Juan Camilo lleva en el mundo de las flores. Desde los diez años comenzó a asistir a las reuniones de la Sociedad Colombiana de Orquideología con sus padres; tiempo después le permitieron ayudar en asuntos logísticos y así les fue cogiendo cariño a estas plantas. Desde entonces no ha dejado de fascinarse con ellas. ”Lo increíble de las orquídeas es que las hay para todos los gustos. Se encuentran desde el nivel del mar hasta los páramos, así que existen especies para prácticamente todos los climas. También las hay de todos los tamaños: desde flores miniatura, que miden un milímetro o menos, hasta otras que pueden superar los 20 centímetros. Esa diversidad es impresionante y hace que siempre haya una orquídea para cada persona”, asegura. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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