Fiscalía le pide a la Cámara de Representantes investigar a Petro por difundir historia clínica de Kevin Acosta

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar al presidente saliente, Gustavo Petro, por haber divulgado la historia clínica de Kevin Acosta.
El ente acusador tomó la decisión de compulsar copias para que desde el legislativo se determine si el mandatario incurrió en el presunto delito de violación de datos personales agravado, con circunstancias de mayor punibilidad, y homicidio culposo, en el marco del polémico caso relacionado con la muerte del niño de siete años que padecía hemofilia.