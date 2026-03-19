SAE recuperó lujosa mansión en Envigado que pertenecería a red ilegal de apuestas y lote de asesinado narco de La Oficina

Una lujosa mansión de 507 metros de extensión, que estaba incluida en un proceso de extinción de dominio, fue recuperada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de que esta propiedad estuviera siendo ocupada de manera irregular por familiares de la persona a la que se la habían quitado por lavado de activos.
Este inmueble pertenecía a Marco Benicio Gómez Rodríguez, presunto integrante del grupo delincuencial Los Chanceros, una estructura vinculada a las apuestas ilegales mediante el chance manual en varios municipios de Antioquia.