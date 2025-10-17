Consulta por Área de Oriente es en un mes y hay preocupación por recursos del Gobierno Nacional

Pese a que ya falta menos de un mes para que los habitantes del Oriente antioqueño decidan si se crea una nueva área metropolitana para esa subregión, la Registraduría Nacional no habría recibido todavía por parte del Gobierno Nacional los recursos para financiar esa cita en las urnas. Le puede interesar: Serán 54 las organizaciones que moverán las votaciones para la consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás El lío salió a flote esta semana, cuando desde la Gobernación de Antioquia se indicó que aunque los recursos ya fueron asignados por el Ministerio de Hacienda, la Registraduría todavía no recibe el desembolso.

“Pues hasta lo que nos dijo el registrador ayer todavía no habían llegado los recursos. Esperamos que esta semana ya estén llegando los recursos. Hubo asignación del Ministerio de Hacienda, pero estamos esperando que esos recursos ya lleguen directamente a la Registraduría para que pueda proceder en toda la logística y operación de la consulta el 9 de noviembre”, expresó en diálogo con la emisora Blu Radio el director de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto. Siga leyendo: Comienzan campaña por el Sí al Área Metropolitana en el Oriente antioqueño, ¿usted qué opina? Entre tanto, aunque desde la Registraduría aún no se saben las razones de esos retrasos, se señaló que se esperaba que los recursos llegaran al menos faltando 15 días para la hora cero.

¿Cuándo será la consulta del Área Metropolitana del Oriente?

Cabe recordar que la consulta del Área Metropolitana de Oriente fue programada para el próximo 9 de noviembre, jornada en la que se espera que los habitantes de ocho municipios decidan si quieren crear un ente que los asocie y se encargue de articular proyectos y velar por el ordenamiento del territorio.

¿Qué municipios votarán en la consulta metropolitana del Oriente?