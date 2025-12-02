La salud cardiovascular de Donald Trump es “excelente”, según resonancia magnética

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró tener una salud cardiovascular “excelente” según una resonancia magnética que se realizó en octubre durante una visita sorpresa al hospital, informó su médico este lunes. El republicano, que cumplirá 80 años en junio, ha recibido críticas por la limitada transparencia respecto a su salud.
Su repentina visita el 10 de octubre al centro médico Walter Reed, fuera del examen anual habitual, generó especulaciones sobre qué motivó el chequeo.