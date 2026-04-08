Remodelación de pasaje en pleno Mundial genera descontento en Envigado

La remodelación del pasaje de acceso a la Alcaldía de Envigado en plena temporada premundialista suscita un debate acalorado entre comerciantes de este sector que sienten temor por las afectaciones que produzca dicha obra.
Entrando de frente al pasaje desde el parque central, uno se encuentra a la izquierda con una caja de compensación, una institución educativa, una oficina de giros, una IPS, el Palacio Consistorial, la entrada a la Alcaldía, una venta de helados, una funeraria y una farmacia, entre otros. Y a la derecha están una decena de negocios como un salón de belleza, cafeterías, locales de comidas y una mueblería.
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