Remodelación de pasaje en pleno Mundial genera descontento en Envigado

La remodelación del pasaje de acceso a la Alcaldía de Envigado en plena temporada premundialista suscita un debate acalorado entre comerciantes de este sector que sienten temor por las afectaciones que produzca dicha obra.



Entrando de frente al pasaje desde el parque central, uno se encuentra a la izquierda con una caja de compensación, una institución educativa, una oficina de giros, una IPS, el Palacio Consistorial, la entrada a la Alcaldía, una venta de helados, una funeraria y una farmacia, entre otros. Y a la derecha están una decena de negocios como un salón de belleza, cafeterías, locales de comidas y una mueblería.





Según expusieron en el Concejo los funcionarios encargados del proyecto, este consistiría en un remozamiento que contempla dos etapas, entre las calles 38 Sur, 38A Sur y 39 Sur, abarcando la entrada de la nueva Alcaldía y la fachada del Palacio Consistorial. Lo más polémico ha sido el cambio extremo que tienen pensado para la calle 38, que ya es peatonal, donde se variará la disposición de las jardineras y luminarias, pero además se uniformaría la parte externa de los establecimientos comerciales, los cuales llevarían elementos iguales en fachada y avisos, y las mismas mesas, sillas y sombrillas.



De acuerdo con lo indicado en la exposición, se demolerían las actuales jardineras y bancas para optimizar el espacio, de manera que habría tres franjas: una, más amplia que en la actualidad, para la circulación de los transeúntes y para posibles eventos. Pero en ella además entrará la fachada de la Casa Consistorial, que es un bien patrimonial y alberga al Concejo, donde modificarán la disposición de los jardines frontales, así como los tres bustos instalados (de Cristóbal Restrepo, el primer sacerdote, y de Lucas de Ochoa y José Antonio Isaza, fundadores) y banderas para que la edificación de ladrillo se vea más. Lea también: “Eso se puede buscar hasta en Google”: gobernador de Antioquia cuestiona rigor de la Fiscalía tras reversa de gabelas a cabecillas





En la franja central, se cambiarían los faroles coloniales por luminarias de toque moderno, similares a las que ya instalaron en el parque, y más fáciles de reponer –según dijeron–. Y en una tercera franja estarían las mesas y sillas del comercio, que se ordenarán. Este último cambio es uno de los motivos de inconformidad de los dueños de establecimientos, porque, por un lado, les reducirían la capacidad de atención y los precisaría a usar las sillas, mesas y parasoles que les dote la alcaldía.



“Todas las sillas y mesas serían de la misma forma y serían más endebles. Si estas las mueve el viento, y más de una vez se me han caído, ¿qué va a pasar con las que ellos nos van a poner, que son más endebles?”, dijo un comerciante.





También les inquieta que la transformación implica tener uniformidad en los avisos que contienen los nombres de los negocios y sus servicios. Ello, dicen, perjudicaría a algunos que han posicionado su nombre e imagen gráfica gracias a un esfuerzo de mucho tiempo. Por ejemplo, la cafetería bar El Embudo tiene 38 años y luce sus parasoles blancos de forma octogonal, mesas redondas de metal y vidrio, y sillas plásticas negras. Junto a él está el café Windsor con sus sombrillas rojas cuadradas, sillas y mesas de madera. El café Botero y el café Los Cuyos son otros locales emblemáticos y sus límites se distinguen por el amueblamiento.

Otro de los negocios ubicados en la zona de influencia del proyecto. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.





“Se les dio a entender al alcalde y a los concejales que había cosas con las que no estábamos de acuerdo, que como llevamos tantos años estamos pidiendo que nos respeten los mismos números de mesas y de sillas”, anotó uno de quienes se asumen como probables damnificados. Las empleadas del salón Le Chic manifiestan temor de que les hagan quitar una sombrilla con una mesa redonda y cuatro sillas que les sirve de sala de espera a sus clientas y que estas se ahuyenten debido a la posibilidad de que el polvo de la obra les ensucie el cabello.

Obras en pleno mundial

Para completar, los trabajos están planeados con una duración de cuatro meses y se ha regado el comentario de que comenzarían en la segunda semana de abril, con lo cual se prolongarían hasta mediados de agosto, por lo menos, y eso si el cronograma se cumple. Ese es justo el periodo en que transcurrirán el Mundial de Fútbol (11 de junio a 19 de julio) así como la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel (mediados de julio), por lo tanto se afectaría un periodo de desquite para las ventas en el cual se triplica o hasta cuadruplica la facturación, de manera que también llegan a duplicar la nómina de empleados.



“Cuando hay Mundial, esto parece una tribuna, ponemos pantallas gigantes; pedimos permiso a Espacio Público y nos dejan poner hasta cuatro mesas más”, dijo un mesero.





Aunque en la exposición que hicieron el 18 de marzo los funcionarios de la alcaldía adujeron que ha habido una caracterización de los locales además de que se realizaron comunicaciones y concertación con los posibles afectados, los comerciantes adujeron en esa misma cita que esto no es cierto. Por ello instauraron un derecho de petición el 21 de marzo dirigido al alcalde Raúl Cardona y al Concejo en el que se pide que se respete el debido proceso, así como sus derechos al trabajo y al mínimo vital. Este miércoles, 8 de abril, les contestaron, pero fuentes cercanas a los comerciantes se quejaron de que “no hubo una respuesta a fondo”.



EL COLOMBIANO buscó la versión de la Alcaldía desde el viernes previo a la Semana Santa. Inicialmente otros funcionarios remitieron a hablar con el secretario de Obras, Juan José Orozco, y este dijo que atendería la entrevista el lunes pasado, previo a una cita que tenía con los comerciantes; no obstante no había vuelto a contestar hasta el momento de esta publicación.

Vista del sector a intervenir por parte de la Alcaldía de Envigado. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Las obras comienzan el lunes