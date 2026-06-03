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Video | Reportan varios animales muertos tras ataques con drones en El Bagre, Antioquia

La comunidad más afectada es la del corregimiento de Puerto López. La Defensoría del Pueblo pide intervención inmediata.

  • Imagen de referencia de los municipios El Bagre y Zaragoza. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
    Imagen de referencia de los municipios El Bagre y Zaragoza. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, la violencia al parecer no cesa y el conflicto armado cada vez permea más a las comunidades de esta localidad, quienes se encuentran en vilo producto de los constantes enfrentamientos entre estructuras criminales.

Esta vez, el más reciente episodio se presenta en la vereda Malena del corregimiento de Puerto López, donde habitantes han reportado ataques de drones con explosivos que, infortunadamente, ya cobraron la vida de las primeras víctimas. Se trata de varios animales de pastoreo como vacas y caballos que murieron a raíz de estos hechos.

Lea más: Asesinato de líder comunal desplaza a casi 20 familias en Segovia

Así lo dio a conocer la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades- a través de sus redes, donde posteó un video desgarrador en el que se puede apreciar a algunos equinos y reses totalmente destruidas y tiradas en medio del pasto, y si bien otros lograron sobrevivir, quedaron con heridas considerables.

Corpades indicó que estos animales pertenecen a familias campesinas del sector que son de escasos recursos, y que tal suceso podría constituir una infracción sumamente grave al Derecho Internacional Humanitario.

El Ejército ya está en la zona

Tras lo acontecido, uniformados del Ejército se desplegaron hacia el corregimiento de Puerto López para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona y, a su vez, intervenir de ser necesario ante otro eventual enfrentamiento que pudiera presentarse en las próximas horas.

Los soldados allí presentes hacen parte de las tropas del Batallón de Selva N.º 57 de la Brigada número 11 del Ejército.

En la zona, la disputa por el territorio se da principalmente entre dos actores criminales: el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, quienes van tras el control de corredores estratégicos para incrementar sus rentas ilícitas en el Bajo Cauca, Nordeste de Antioquia y también en el Sur del departamento de Bolívar.

La Defensoría del Pueblo denuncia falta de garantías

Este miércoles 3 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde señaló que la crisis en el municipio de El Bagre, más específicamente en el corregimiento de Puerto López, es cada vez más preocupante, y que producto de confinamientos, desplazamientos y ataques con drones, la comunidad se ha quedado sin mayores opciones.

“Entre enero y mayo de 2026, hemos documentado al menos dos eventos de confinamiento y cinco de desplazamientos forzado masivo, además de amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, afectaciones a bienes civiles y ataques con drones y explosivos en veredas como Bocas de Chicamoqué, El Socorro y La Ahumada”, puntualizó la Defensoría.

Entérese: Acabaron con el ‘Comején’ del Clan del Golfo: Ejército lo capturó en El Bagre, Antioquia

Además, dijo que todo esto se suma al retiro de las unidades de Policía del corregimiento de Puerto López en marzo de este año, lo que ha generado una sensación de poca protección y una falta de seguridad inminente para las comunidades más afectadas por el conflicto.

El llamado por parte de la Defensoría es extendido: al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional de Protección, la Fuerza Pública y otras entidades, para que se determinen acciones urgentes encausadas en proteger la vida de los habitantes de esta localidad.

En lo que va de este año, se han registrado 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia en los municipios de El Bagre, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí y Yondó.

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