Video | Reportan varios animales muertos tras ataques con drones en El Bagre, Antioquia

En el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, la violencia al parecer no cesa y el conflicto armado cada vez permea más a las comunidades de esta localidad, quienes se encuentran en vilo producto de los constantes enfrentamientos entre estructuras criminales.
Esta vez, el más reciente episodio se presenta en la vereda Malena del corregimiento de Puerto López, donde habitantes han reportado ataques de drones con explosivos que, infortunadamente, ya cobraron la vida de las primeras víctimas. Se trata de varios animales de pastoreo como vacas y caballos que murieron a raíz de estos hechos.
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Así lo dio a conocer la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades- a través de sus redes, donde posteó un video desgarrador en el que se puede apreciar a algunos equinos y reses totalmente destruidas y tiradas en medio del pasto, y si bien otros lograron sobrevivir, quedaron con heridas considerables.
Corpades indicó que estos animales pertenecen a familias campesinas del sector que son de escasos recursos, y que tal suceso podría constituir una infracción sumamente grave al Derecho Internacional Humanitario.