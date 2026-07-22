Marco Antonio Solís anunció concierto en Envigado: fechas, boletería y más detalles

”El poeta del amor” confirmó su regreso a los escenarios colombianos. Solís se presentará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde interpretará algunos de los grandes éxitos musicales de su carrera como Si no te hubieras ido y Más que tu amigo.
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Durante cuatro décadas como solista, Marco Antonio se ha consolidado como uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música en español.
Desde el inicio de su carrera musical en 1975 con la agrupación que creó junto a su primo, Los Bukis, ha logrado mantenerse vigente y conectar con públicos de distintas generaciones dentro y fuera de Latinoamérica.
Solís llegará al municipio del sur de Valle de Aburrá con Gratitud, el cual comenzará este viernes 24 de julio en el Moody Center, en Austin, Texas. Hasta octubre, el mexicano estará en conciertos en Estados Unidos y después, el 31 de octubre, llegará a Asunción, Paraguay, para iniciar su paso por Latinoamérica.