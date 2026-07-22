Ganaderos colombianos reportan pérdidas por $12.860 millones por emergencias climáticas

Las intensas lluvias registradas en los Llanos Orientales, los santanderes y el sur del país, sumadas a la fuerte sequía que afecta a la Costa Caribe, provocaron pérdidas por $12.860 millones para el sector ganadero colombiano. El cálculo pertenece a un balance elaborado por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). El estudio se realizó a partir de un trabajo de campo en siete departamentos: Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Bolívar, Sucre y Caquetá, donde se evaluaron los efectos de las condiciones climáticas extremas sobre la producción bovina. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, sostuvo que el mayor impacto económico corresponde a la pérdida de peso del ganado. “El monto se genera, en primer orden, por la pérdida en dinero por menor peso de los animales”, indicó el dirigente gremial.

Según el reporte, este concepto representa pérdidas por $11.339 millones. Bolívar concentra el mayor impacto con $6.543 millones, seguido por Sucre con $4.407 millones, mientras que Santander registra pérdidas por $387 millones y Norte de Santander por $2 millones.

Más de $1.500 millones de pérdidas para el sector lechero

Las afectaciones también alcanzaron la producción láctea. El gremio ganadero estimó pérdidas por $1.522 millones debido a la reducción en la producción de leche ocasionada por las condiciones climáticas. Los departamentos más golpeados fueron Bolívar, con pérdidas por $625,9 millones; Sucre, con $445,4 millones; y Arauca, con $350 millones, consolidándose como las regiones con mayores impactos sobre esta actividad productiva. Las emergencias climáticas también han tenido consecuencias sobre el hato ganadero. El gremio informó que más de 3.000 bovinos han muerto como consecuencia de las inundaciones y la sequía. Le puede gustar: Conflicto en el Nordeste antioqueño: ni el ganado se salva de la crisis por desplazamiento masivo Sucre reporta la mayor cantidad de animales fallecidos, con 2.514 bovinos, seguido de Bolívar con 568. En Arauca y Casanare todavía no ha sido posible establecer una cifra consolidada sobre este indicador. A ello se suma el desplazamiento de animales hacia otras zonas para protegerlos de las condiciones climáticas. En total, 266.000 bovinos han debido ser movilizados en los siete departamentos analizados. Casanare lidera este registro con 166.000 animales desplazados, seguido de Sucre con 54.000 y Arauca con 24.000 bovinos.

¿Qué regiones presentan la mayor afectación en tierras ganaderas?

El informe también revela que más de un millón de hectáreas destinadas a la producción bovina se encuentran afectadas por las condiciones climáticas. Caquetá es el departamento con la mayor superficie comprometida, al registrar 500.000 hectáreas impactadas. Le siguen Sucre con 270.000 hectáreas, Casanare con 216.000 hectáreas, Arauca con 17.000 hectáreas, Bolívar con 11.000 hectáreas, Santander con 1.948 hectáreas y Norte de Santander con 384 hectáreas. Ante la magnitud de las pérdidas, Fedegán pidió al Gobierno Nacional implementar medidas de apoyo para los productores afectados por los eventos climáticos. Lafaurie manifestó que la Federación acompaña a los ganaderos afectados y solicitó que “el Gobierno nacional reestructure los créditos con tasa preferencial o subsidiada; devolución del IVA en la compra de insumos agropecuarios; y créditos con tasa diferencial”. El gremio considera que estas medidas permitirían aliviar la situación financiera de los productores y contribuir a la recuperación de una actividad que enfrenta simultáneamente los efectos del exceso de lluvias y de la sequía en diferentes regiones del país. Entérese: Será ley: Congreso aprueba proyecto para que la ganadería sea libre de deforestación Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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