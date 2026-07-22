Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ganaderos colombianos reportan pérdidas por $12.860 millones por emergencias climáticas

Más de 3.000 bovinos murieron y un millón de hectáreas resultaron afectadas por las emergencias climáticas, según balance presentado por Fedegán.

  • Más de 3.000 bovinos han muerto y otros 266.000 han sido desplazados por las emergencias climáticas en siete departamentos del país. FOTO EL COLOMBIANO
    Más de 3.000 bovinos han muerto y otros 266.000 han sido desplazados por las emergencias climáticas en siete departamentos del país. FOTO EL COLOMBIANO
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
bookmark

Las intensas lluvias registradas en los Llanos Orientales, los santanderes y el sur del país, sumadas a la fuerte sequía que afecta a la Costa Caribe, provocaron pérdidas por $12.860 millones para el sector ganadero colombiano.

El cálculo pertenece a un balance elaborado por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

El estudio se realizó a partir de un trabajo de campo en siete departamentos: Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Bolívar, Sucre y Caquetá, donde se evaluaron los efectos de las condiciones climáticas extremas sobre la producción bovina.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, sostuvo que el mayor impacto económico corresponde a la pérdida de peso del ganado. “El monto se genera, en primer orden, por la pérdida en dinero por menor peso de los animales”, indicó el dirigente gremial.

Según el reporte, este concepto representa pérdidas por $11.339 millones. Bolívar concentra el mayor impacto con $6.543 millones, seguido por Sucre con $4.407 millones, mientras que Santander registra pérdidas por $387 millones y Norte de Santander por $2 millones.

Más de $1.500 millones de pérdidas para el sector lechero

Las afectaciones también alcanzaron la producción láctea. El gremio ganadero estimó pérdidas por $1.522 millones debido a la reducción en la producción de leche ocasionada por las condiciones climáticas.

Los departamentos más golpeados fueron Bolívar, con pérdidas por $625,9 millones; Sucre, con $445,4 millones; y Arauca, con $350 millones, consolidándose como las regiones con mayores impactos sobre esta actividad productiva.

Las emergencias climáticas también han tenido consecuencias sobre el hato ganadero. El gremio informó que más de 3.000 bovinos han muerto como consecuencia de las inundaciones y la sequía.

Le puede gustar: Conflicto en el Nordeste antioqueño: ni el ganado se salva de la crisis por desplazamiento masivo

Sucre reporta la mayor cantidad de animales fallecidos, con 2.514 bovinos, seguido de Bolívar con 568. En Arauca y Casanare todavía no ha sido posible establecer una cifra consolidada sobre este indicador.

A ello se suma el desplazamiento de animales hacia otras zonas para protegerlos de las condiciones climáticas. En total, 266.000 bovinos han debido ser movilizados en los siete departamentos analizados.

Casanare lidera este registro con 166.000 animales desplazados, seguido de Sucre con 54.000 y Arauca con 24.000 bovinos.

¿Qué regiones presentan la mayor afectación en tierras ganaderas?

El informe también revela que más de un millón de hectáreas destinadas a la producción bovina se encuentran afectadas por las condiciones climáticas.

Caquetá es el departamento con la mayor superficie comprometida, al registrar 500.000 hectáreas impactadas. Le siguen Sucre con 270.000 hectáreas, Casanare con 216.000 hectáreas, Arauca con 17.000 hectáreas, Bolívar con 11.000 hectáreas, Santander con 1.948 hectáreas y Norte de Santander con 384 hectáreas.

Ante la magnitud de las pérdidas, Fedegán pidió al Gobierno Nacional implementar medidas de apoyo para los productores afectados por los eventos climáticos.

Lafaurie manifestó que la Federación acompaña a los ganaderos afectados y solicitó que “el Gobierno nacional reestructure los créditos con tasa preferencial o subsidiada; devolución del IVA en la compra de insumos agropecuarios; y créditos con tasa diferencial”.

El gremio considera que estas medidas permitirían aliviar la situación financiera de los productores y contribuir a la recuperación de una actividad que enfrenta simultáneamente los efectos del exceso de lluvias y de la sequía en diferentes regiones del país.

Entérese: Será ley: Congreso aprueba proyecto para que la ganadería sea libre de deforestación

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero ha perdido el sector ganadero por las emergencias climáticas en Colombia?
Las pérdidas ascienden a $12.860 millones, según la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN). El cálculo incluye los efectos del exceso de lluvias en los Llanos Orientales, los Santanderes y el sur del país, así como de la sequía en la Costa Caribe.
¿Cuántos bovinos han muerto por las lluvias y la sequía?
Se reportó que más de 3.000 bovinos han muerto debido a las emergencias climáticas. Sucre registra la mayor cantidad de animales fallecidos, con 2.514, seguido de Bolívar con 568.
¿Cuántas hectáreas ganaderas están afectadas por la crisis climática?
El informe señala que más de un millón de hectáreas destinadas a la producción bovina presentan afectaciones. Caquetá lidera el listado con 500.000 hectáreas, seguido por Sucre y Casanare.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos