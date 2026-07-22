Ganaderos colombianos reportan pérdidas por $12.860 millones por emergencias climáticas

Las intensas lluvias registradas en los Llanos Orientales, los santanderes y el sur del país, sumadas a la fuerte sequía que afecta a la Costa Caribe, provocaron pérdidas por $12.860 millones para el sector ganadero colombiano.
El cálculo pertenece a un balance elaborado por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
El estudio se realizó a partir de un trabajo de campo en siete departamentos: Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Bolívar, Sucre y Caquetá, donde se evaluaron los efectos de las condiciones climáticas extremas sobre la producción bovina.
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, sostuvo que el mayor impacto económico corresponde a la pérdida de peso del ganado. “El monto se genera, en primer orden, por la pérdida en dinero por menor peso de los animales”, indicó el dirigente gremial.