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Las disidencias siguen reclutando menores en Antioquia: rescataron a dos adolescentes que iban para el Catatumbo

Las menores fueron rescatadas cerca al peaje El Trapiche. El caso volvió a sacar a flote el problema del reclutamiento forzado.

  • Las dos menores fueron rescatadas por el Ejército en Copacabana. FOTO: Cortesía Ejército
    Las dos menores fueron rescatadas por el Ejército en Copacabana. FOTO: Cortesía Ejército
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 2 horas
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Dos menores de edad fueron rescatadas por el Ejército Nacional poco antes de ser sacadas del departamento, al parecer, para ser reclutadas forzadamente por las disidencias de las Farc.

Según informó la Séptima División del Ejército, el operativo se realizó en inmediaciones del peaje El Trapiche, en Copacabana, cuando soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 interceptaron a las adolescentes.

Lea también: “Los niños no le pertenecen a la guerra”: procurador le exigió al Gobierno proteger a los menores tras muerte de 11 en Guaviare

Gracias a información de inteligencia militar, el Ejército estableció que las víctimas serían reclutadas por integrantes del Frente 4 de las disidencias de las Farc, las mismas que han intensificado sus acciones recientemente en la subregión del Nordeste antioqueño, en municipios como Segovia.

No obstante, aclaró la Fuerza Pública, las menores no serían conducidas a esa región del departamento, sino hacia Norte de Santander.

“Las menores habrían sido reclutadas con la intención de enviarlas a la región del Catatumbo, para reforzar la Estructura 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá”, sostuvo la institución en un comunicado de prensa.

Siga leyendo: Ejército capturó a “La Suegra”, reclutadora de niños para disidencias de Mordisco

El operativo volvió a poner sobre la mesa el drama del reclutamiento de menores en el departamento, especialmente asociado al accionar de las disidencias de las Farc.

InfogrÃ¡fico
Las disidencias siguen reclutando menores en Antioquia: rescataron a dos adolescentes que iban para el Catatumbo

En mayo pasado, otra situación parecida tuvo lugar en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, luego de que las Fuerzas Militares realizaran un operativo a gran escala tras el asesinato del joven periodista Mateo Pérez.

Cabe recordar que, luego de que el comunicador fuera asesinado —según información de las autoridades, a manos de hombres al mando de alias Chalá—, el Ejército redobló allí su presencia.

En un operativo inicial, un grupo de operaciones especiales neutralizó a varios integrantes de las disidencias que habrían participado del crimen, atribuido al Frente 36.

Sin embargo, el 23 de mayo, el Ejército informó que dentro de los fallecidos en esos operativos se encontró a un joven de 17 años.

Lea además: Liberan a niñas secuestradas por las Disidencias en El Bagre, Antioquia

En el departamento, varios señalaron que lo ocurrido daba cuenta de cómo esas estructuras se negaban a abandonar el reclutamiento de menores de edad, pese a estar en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Una de las voces críticas entonces fue la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. “Lamento informar que se trata de un joven de 17 años, que tenía el alias de El Burro. Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total”, expresó el mandatario seccional.

Desde finales de 2025, otros organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han advertido que en zonas como el Norte, el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño la problemática es especialmente crítica. Tan solo en el Bajo Cauca, la Defensoría del Pueblo ya había alertado también desde 2024 de un riesgo especial en el Bajo Cauca, luego de registrar a nivel nacional un incremento de esos casos del 189% en todo el país.

A comienzos de este año ese mismo ente ya había alertado de que, tan solo entre enero y diciembre de 2025, se habían documentado en el país 257 casos de menores reclutados forzadamente por grupos armados.

De acuerdo con esas cifras, el 62% se trataba de niños y el 38% de niñas. Pese a que el 45% no pertenecía a ningún grupo étnico, el ente señaló que un 47% de las víctimas eran integrantes de comunidades indígenas.

Si bien en esa radiografía el departamento más afectado por ese flagelo era Cauca, con 93 casos registrados, Antioquia estaba en segundo lugar con 25 y Chocó de tercero, con 22.

De igual manera, la Defensoría señaló que la mayor parte de los casos eran atribuidos a las diferentes estructuras de las disidencias, seguidas por el ELN y el Clan del Golfo.

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