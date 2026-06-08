Las disidencias siguen reclutando menores en Antioquia: rescataron a dos adolescentes que iban para el Catatumbo

Dos menores de edad fueron rescatadas por el Ejército Nacional poco antes de ser sacadas del departamento, al parecer, para ser reclutadas forzadamente por las disidencias de las Farc.
Según informó la Séptima División del Ejército, el operativo se realizó en inmediaciones del peaje El Trapiche, en Copacabana, cuando soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 interceptaron a las adolescentes.
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Gracias a información de inteligencia militar, el Ejército estableció que las víctimas serían reclutadas por integrantes del Frente 4 de las disidencias de las Farc, las mismas que han intensificado sus acciones recientemente en la subregión del Nordeste antioqueño, en municipios como Segovia.
No obstante, aclaró la Fuerza Pública, las menores no serían conducidas a esa región del departamento, sino hacia Norte de Santander.