Las disidencias siguen reclutando menores en Antioquia: rescataron a dos adolescentes que iban para el Catatumbo

Dos menores de edad fueron rescatadas por el Ejército Nacional poco antes de ser sacadas del departamento, al parecer, para ser reclutadas forzadamente por las disidencias de las Farc. Según informó la Séptima División del Ejército, el operativo se realizó en inmediaciones del peaje El Trapiche, en Copacabana, cuando soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 interceptaron a las adolescentes. Lea también: “Los niños no le pertenecen a la guerra”: procurador le exigió al Gobierno proteger a los menores tras muerte de 11 en Guaviare Gracias a información de inteligencia militar, el Ejército estableció que las víctimas serían reclutadas por integrantes del Frente 4 de las disidencias de las Farc, las mismas que han intensificado sus acciones recientemente en la subregión del Nordeste antioqueño, en municipios como Segovia. No obstante, aclaró la Fuerza Pública, las menores no serían conducidas a esa región del departamento, sino hacia Norte de Santander.

“Las menores habrían sido reclutadas con la intención de enviarlas a la región del Catatumbo, para reforzar la Estructura 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá”, sostuvo la institución en un comunicado de prensa. Siga leyendo: Ejército capturó a “La Suegra”, reclutadora de niños para disidencias de Mordisco El operativo volvió a poner sobre la mesa el drama del reclutamiento de menores en el departamento, especialmente asociado al accionar de las disidencias de las Farc.

En mayo pasado, otra situación parecida tuvo lugar en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, luego de que las Fuerzas Militares realizaran un operativo a gran escala tras el asesinato del joven periodista Mateo Pérez. Cabe recordar que, luego de que el comunicador fuera asesinado —según información de las autoridades, a manos de hombres al mando de alias Chalá—, el Ejército redobló allí su presencia.

En un operativo inicial, un grupo de operaciones especiales neutralizó a varios integrantes de las disidencias que habrían participado del crimen, atribuido al Frente 36. Sin embargo, el 23 de mayo, el Ejército informó que dentro de los fallecidos en esos operativos se encontró a un joven de 17 años. Lea además: Liberan a niñas secuestradas por las Disidencias en El Bagre, Antioquia En el departamento, varios señalaron que lo ocurrido daba cuenta de cómo esas estructuras se negaban a abandonar el reclutamiento de menores de edad, pese a estar en diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Una de las voces críticas entonces fue la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. “Lamento informar que se trata de un joven de 17 años, que tenía el alias de El Burro. Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total”, expresó el mandatario seccional.