“Los niños no le pertenecen a la guerra”: procurador le exigió al Gobierno proteger a los menores tras muerte de 11 en Guaviare

El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó este miércoles 3 de junio la muerte de 11 menores de edad en los combates entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” en Guaviare. El jefe del Ministerio Público le exigió al Gobierno asumir, sin excusas, la protección de los niños que estos grupos armados siguen usando como “escudo” de su guerra.
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El pronunciamiento llegó después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara que 11 de los 48 muertos eran menores. Se trata de ocho niños y tres niñas, según el balance entregado. La entidad reservó sus nombres para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que solo dio a conocer sus iniciales.